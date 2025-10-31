Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Benzine zam

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Benzine zam

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıta peş peşe zamlar geldi. Geçtiğimiz hafta motorine gelen tarihin en büyük zammının ardından bugün de benzinin fiyatı arttı. İşte 31 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...

 

Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus petrolüne yasak getirmesinin ardından tekrar yükselişe geçti. Brent petrol 5,5 ayın en düşük seviyesi olan 61 dolardan 64 dolara çıkarken, bu gelişme akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıdı. 

 

AKARYAKITA PEŞ PEŞE ZAM 

Geçtiğimiz günlerde motorinin litre fiyatı 3 lira 4 kuruş artmıştı. Bu akaryakıta tek seferde gelen en büyük zam olarak kayıtlara geçmişti. Bugün ise benzinin litre fiyatı 1 lira 14 kuruş zamlandı.

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Benzine zam - 1. Resim

 

31 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa53,4955,4727,71
İstanbul Anadolu53,3255,3327,08
Ankara54,3556,5027,60
İzmir54,6956,8227,53

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

