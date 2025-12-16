Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Türkiye Gazetesi
"Sen Allah’ı bilir misin?"

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Devrinin en büyük âlimlerinden olan Abdullah bin Mübârek hazretleri, bir gün bir koyun sürüsüyle, yanında çocuk yaştaki çobanı gördü.

Ona acıyıp;

"Zavallı, bu yaşta çobanlık yapıyor. Şuna bir mesele öğreteyim" diye düşündü.

Sonra yanına varıp;

"Allahü teâlâyı bilir misin?" diye sordu.

Çocuk dedi ki:

"Kul Sâhibini bilmez mi?"

"Peki, Onu ne ile biliyorsun?"

"Şu koyunlarımla.”

"Koyunlarla Onu nasıl biliyorsun?”

"Şöyle ki; bu koyunlar çobansız olmuyor. Bunları doyuracak ve koruyucak biri lâzım. İşte bundan anladım ki, bu kâinattaki insanları ve bütün canlıları da yaşatıp koruyacak biri lâzım. O da sonsuz kudret sâhibi olan Allahü teâlâdır" dedi.

Abdullah bin Mübârek bu cevâbı çok beğendi.

Ona biraz para verip yoluna devam etti.

● ● ●

Bu zât, bir sohbetinde;

“Yumuşak huylu olmaya çalışın, böyle olan kimselere büyük müjdeler var” buyurdu.

Dediler ki:

“Nasıl bir müjde?”

Büyük velî;

“Hadîs-i şerîfte; ‘Allahü teâlâ, yumuşak huylu olanları sever ve onlara yardım eder. Sert ve öfkeli olanlara ise yardım etmez’ buyuruldu” diye cevap verdi.

