Sofraya misâfirsiz oturmayan zat!..

Devrinin en büyük âlimlerinden olan Abdullah bin Mübârek hazretleri yemek yedirmeyi çok sever, misâfirsiz yemezdi.

Yakınları;

"Efendim, misâfirsiz hiç sofraya oturmuyorsunuz, hikmeti nedir?" dediler.

Cevâbında;

"Misâfirle yenen yemekten yârın kıyâmet günü suâl yok da onun için" buyurdu.

Bir başkası da;

"Efendim, herkese çok ikrâmlar yapıyorsunuz, malınız azalıyor?" diye arz etti.

Ona cevâben;

"Evet, malım azalıyor, ama ömrüm de bitiyor" buyurdu.

● ● ●

Bir genç de, bu büyük velîden nasîhat istedi.

Ona cevâben;

“Ey evlâdım! Dost düşman, herkesi güler yüz ve tatlı dille karşıla. Hiç kimseyle münâkaşa etme, herkesin özrünü kabul et. Kusur ve kabâhatlerini affedip zararlarına karşılık yapma!” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de bâzı sevdiklerine;

“Muhammed aleyhisselâmın güzel huyları pek çoktur. Her Müslümanın bunları öğrenmesi, bunlara göre yaşaması lâzımdır” buyurdu.

Cemaat sordu ki:

“Hikmeti ne efendim?”

Cevâbında;

“Bunu yapanlara, dünyâda ve âhirette, felâket ve sıkıntılardan kurtulmak ve o iki cihan Efendisinin şefâatlerine kavuşmak nasip olur” buyurdu.

