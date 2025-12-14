İstanbul Erkek Lisesinde, LGS şampiyonu bazı 9. sınıf öğrencilerinin, kızları taciz ettiği skandalla ilgili soruşturma sürüyor. Okul müdürünün ardından başyardımcısı da görevden alındı. Bu arada, taciz iddiasıyla dayak yiyen öğrenciler, başka okullara nakledildi, ancak orada da istenmiyorlar.

MAHMUT ÖZAY İSTANBUL - Türkiye’nin en köklü okullarından İstanbul Erkek Lisesinde yaşananları “Elit okulda skandal” diyerek gündeme taşıdığımız haberin yankıları sürüyor.

LGS şampiyonu bazı 9. sınıf öğrencilerinin, kızlara yönelik taciz ve şiddet içerikli söylemlerde bulunduğu, üst sınıflardaki erkeklerin de bu öğrencileri dövdüğü okul gündemdeki yerini korurken yeni gelişmeler yaşandı.

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki skandal, iki ismi koltuğundan etti

İstanbul Valiliğinin olayla ilgili idari soruşturması sürüyor. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada disiplin sürecinin işletildiği ve önleyici rehberlik görüşmeleri ile destek çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Edindiğimiz bilgilere göre bakanlık müfettişleri, yürütülen soruşturmanın selameti açısından okul müdürü Yılmaz Arslan’ın ardından müdür başyardımcısı Murat Akdaş’ı da görevden aldı. Soruşturma sonucuna göre iki isim ‘görevden ihraç’ ya da ‘göreve iade’ edilecek.

Bu arada lise velilerinin, kızları savunduğunu ifade ederek 11. sınıf öğrencilerinin ceza almaması için başlattığı imza kampanyası devam ediyor.

“Elit okulda skandal” manşetimizle Türkiye’nin köklü eğitim kurumu İstanbul Erkek Lisesinde yaşananları ifşa etmiştik.

ŞAMPİYONLAR ORTADA KALDI!

Öte yandan iddiaya göre, taciz iddiasıyla dayak yiyen bazı şampiyon öğrenciler başka okullara nakledildi ancak buralarda da olayın duyulması sebebiyle tepkiyle karşılaştı. Bazı veliler nakledilen okullara giderek müdürlere söz konusu öğrencilerin başka yere gönderilmesini talep etti.

