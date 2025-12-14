İspanya’daki ağır vasıta şoförü açığını kapatmak için İŞKUR ile USINTRA arasında iş birliği yapıldı. 2009 öncesi ehliyeti olan sürücüler arasından seçilecek adaylar, İspanya’da çalışarak yıllık 25-35 bin avro gelir elde edebilecek. Başvurular İŞKUR’un internet sitesi üzerinden alınacak.

İspanya’nın ağır vasıta şoförü ihtiyacının karşılanması maksadıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Endülüs İşletmeleri ve Serbest Çalışanlar Sendikalar Birliği (USINTRA) arasında iş birliği yapıldı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ 143 bini aşkın vatandaşa iş imkanı sağladılar! 5 milyar avroluk yatırım ufukta

İŞKUR İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı Özkan Bolat, aday havuzunda gerekli niteliklere sahip 200 binin üzerinde kişinin İspanya’da çalışma fırsatı bulabileceğini açıkladı.

YILLIK KAZANÇ 30 BİN AVRO

Bolat “İlk aşamada 2009 öncesinde ehliyet alan adaylar başvurabilecek ve haftada 40-80 şoför İspanya’ya gönderilecek şoförler yıllık 25-35 bin avro kazanç elde edebilecek” dedi.

Başvurular, İŞKUR internet sitesi üzerinden alınacak. Ayrıca adaylara USINTRA tarafından bir aylık çevrim içi dil eğitimi ve İspanya’da bir haftalık mesleki eğitim verilecek. Eğitim süresince bütün giderler USINTRA tarafından karşılanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası