Fransız ve Fransız-Türk şirketleri 2020 ile 2024 yılları arasında Türkiye’ye 3,6 milyar avro yatırım yaparak gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) yüzde 1,6 katkı sağlarken, gelecek üç yılda 5 milyar avroluk yeni yatırımla bu etkiyi artırmayı hedefliyor. Ayrıca bu şirketlerin Türkiye’de doğrudan 143 binden fazla kişiye istihdam sağladığı belirtiliyor.

Türk-Fransız Ticaret Derneği açıklamasına göre, Fransa Dış Ticaret Danışmanları Türkiye Komitesi (CCEF) "Sürdürülebilir Etki: Türkiye’deki Fransız Firmaları ve Türk-Fransız Ortaklıklarının Ekonomik ve Sosyal Katkıları/2020–2024 Güncellemesi" başlıklı raporu kamuoyuyla paylaştı. Rapor, Türkiye’de faaliyet gösteren Fransız ve Fransız-Türk ortaklı şirketlerin ekonomik, sosyal ve çevresel düzeyde oluşturduğu katma değeri kapsamlı verilerle ortaya koyuyor. Bulgulara göre, bu şirketler Türkiye’de doğrudan 143 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor, dolaylı etkilerle birlikte bu sayı yaklaşık 385 bin kişiye ulaşıyor.

Ülke genelinde 197 üretim tesisiyle faaliyet gösteren Fransız sermayeli ve ortaklı şirketler, Türkiye’yi sadece önemli bir pazar olarak değil, aynı zamanda rekabetçi bir üretim merkezi olarak konumlandırıyor. Rapor ayrıca 2020–2024 döneminde 3,6 milyar avroluk şartların gerçekleştiren bu şirketlerin ekonomik dalgalanmalara rağmen Türkiye’ye güvenlerini koruduklarını ve uzun vadeli işbirliklerini sürdüreceklerini gösteriyor.

Aynı dönemde Fransız ve Fransız-Türk şirketlerinin 36,6 milyar avroluk ciroya ulaşması, Türkiye ekonomisinin dinamizmine sunduğu güçlü katkıyı da ortaya koyuyor. bu ciro içinde ihracatın yüzde 22’lik paya sahip olması, Türkiye’nin küresel ticaret ağlarına entegrasyonunda Fransız sermayesinin oynadığı stratejik rolü vurguluyor. Rapora göre, Fransız ve Fransız-Türk şirketleri Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 1,6’sına denk gelen bir katkı sağladı. Bu katkı, 2024 yılı sonu döviz kuru dikkate alındığında yaklaşık 18,7 milyar avroya karşılık geliyor.

AR-GE VE İNOVASYONDA GÜÇLÜ ORTAKLIKLAR

CCEF'nin raporu, AR-GE ve inovasyon alanında da Fransız ve Fransız-Türk ortaklıklarının rolünü gözler önüne seriyor. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 52’si üniversiteler, araştırma merkezleri veya yerel paydaşlarla ortak projeler yürütüyor.

2022–2024 döneminde 700 milyon avroluk AR-GE yatırımı gerçekleştirilirken katılımcı şirketlerin yüzde 47’si Türkiye’de patent, marka veya sınai hak tescili yaptırdı. Bu durum, bilgi transferi, teknolojik yenilik ve yetenek geliştirme süreçlerinde Fransız sermayesinin ülke içinde kalıcı bir değer zinciri oluşturduğunu gösteriyor.

Sosyal sürdürülebilirlik alanında da dikkati çekici sonuçlara yer verilen raporda, şirketlerin yüzde 64’ünün yönetim kademelerinde kadın temsilini artırmak amacıyla somut adımlar attığı, yüzde 71’inin ise yıllık karbon ayak izi değerlendirmesi gerçekleştirdiği belirtiliyor.

5 MİLYAR AVROLUK YENİ YATIRIM UFUKTA

Raporda ayrıca gelecek üç yıl için 5 milyar avroya ulaşması beklenen yeni yatırım planları da dikkati çekiyor. uygun ekonomik ve yasal koşulların devam etmesi durumunda bu yatırımların Türkiye ekonomisinin üretim kapasitesine, ihracat potansiyeline ve istihdam hacmine ciddi katkılar sağlaması bekleniyor.

