Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > İstihdamdan eğitime... Hükûmet düğmeye bastı, gurbetçiye destek yağacak!

İstihdamdan eğitime... Hükûmet düğmeye bastı, gurbetçiye destek yağacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstihdamdan eğitime... Hükûmet düğmeye bastı, gurbetçiye destek yağacak!
Gurbetçiler, İstihdam, Eğitim, Kültür, Sosyal Güvenlik, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hükûmet, 2026 yılında yurt dışında yaşayan vatandaşların haklarının korunması, istihdamlarının artırılması ve kültürel bağlarının güçlendirilmesi maksadıyla kapsamlı bir eylem planını devreye alacak.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Bu kapsamda, Türk vatandaşlarının diğer ülkelerdeki sosyal güvenlik hak ve menfaatlerini korumaya yönelik ikili ve çok taraflı anlaşmalar yaygınlaştırılacak.

Gurbetçi vatandaşın bulundukları ülkelerde istihdam imkânlarının artırılması için proje ve ortaklıklar geliştirilecek. Gençlerin sergi ve yarışmalara katılmaları teşvik edilecek, sanatçı buluşmaları düzenlenecek.

TÜRK KÜLTÜRÜ AŞILANACAK

“Kültür-Sanat Proje Destek Programı” ile birçok projeye destek sağlanacak. Böylece gençlerin kendi kültür bağları diri tutulacak. Genç nesillerin Türkçeye ilgisini artırıcı çalışmalar yapılarak yaşadıkları ülkelerde Türkçenin seçmeli diller arasında yer almasına yönelik girişimler teşvik edilecek.

Anadilin korunması için yüz yüze ve çevrim içi Türkçe ve Türk Kültürü dersleri verilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ayvalık’ta doğup İspanyol oluyor! Dökme zeytinyağımız İspanya markası gibi satıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayvalık’ta doğup İspanyol oluyor! Dökme zeytinyağımız İspanya markası gibi satıldı - EkonomiAyvalık’ta doğup İspanyol markası gibi satılıyor!450 bin hektarda toplulaştırma! Tarım arazileri korunuyor - Ekonomi450 bin hektarda toplulaştırma! Tarım arazileri korunuyorİstihdamın yeni adresi! Savunma sektöründe çalışan sayısı 100 bini geçti - EkonomiSavunma sektöründe çalışan sayısı 100 bini geçtiTürk sepeti daha pahalı! Alışverişte Avrupa’ya fark attık - EkonomiTürk sepeti daha pahalı!ABD'de rekor borç! 38 trilyon dolarla tarihi seviyeye geldi - Ekonomi82 günde 1 trilyon dolar daha arttı!Marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu! Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu - EkonomiMarketin önünde metrelerce kuyruk oluştu! Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu
Sonraki Haber Yükleniyor...