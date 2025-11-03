İstihdamdan eğitime... Hükûmet düğmeye bastı, gurbetçiye destek yağacak!

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Bu kapsamda, Türk vatandaşlarının diğer ülkelerdeki sosyal güvenlik hak ve menfaatlerini korumaya yönelik ikili ve çok taraflı anlaşmalar yaygınlaştırılacak.

Gurbetçi vatandaşın bulundukları ülkelerde istihdam imkânlarının artırılması için proje ve ortaklıklar geliştirilecek. Gençlerin sergi ve yarışmalara katılmaları teşvik edilecek, sanatçı buluşmaları düzenlenecek.

TÜRK KÜLTÜRÜ AŞILANACAK

“Kültür-Sanat Proje Destek Programı” ile birçok projeye destek sağlanacak. Böylece gençlerin kendi kültür bağları diri tutulacak. Genç nesillerin Türkçeye ilgisini artırıcı çalışmalar yapılarak yaşadıkları ülkelerde Türkçenin seçmeli diller arasında yer almasına yönelik girişimler teşvik edilecek.

Anadilin korunması için yüz yüze ve çevrim içi Türkçe ve Türk Kültürü dersleri verilecek.