Gurbetçiden Togg yetkililerine... İlk teslimatta duygulandıran hediye

ALİ ÇELİK - Düzenlenen törende aracını teslim alan gurbetçi vatandaşlarımızdan Bilgehan Çalışkan, organizasyonda Togg yetkililerine özel bir hediye verdi.

Münih Tren Garı’na gelen Türklerin ve Togg otomobilin bulunduğu maketin üzerinde ise “1961’de insanlar umutla geldiler, bugün geleceğimizin mobilitesi geliyor. Tarihî ilk teslimat için Togg Almanya’ya teşekkürler” ifadeleri dikkat çekti.