Antalya’nın Aksu ilçesinde bir köy okulunda öğretmenlik yapan Aysel Şener, eğitim dünyasının Nobel’i olarak değerlendirilen 139 ülkeden 5 binden fazla öğretmenin başvurduğu Global Teacher Prize’da tek Türk öğretmen olarak 50 finalist arasına girdi.

Önümüzdeki günlerde seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından ilk 10’a kalan eğitimcilerin belirleneceği yarışmada birinciye 1 milyon dolar ödül verilecek.

Şener, Global Teacher Prize ödülünü kazanması durumunda verilecek olan ödülü kanser hastaları ve kız çocuklarının eğitimine harcayacağını belirtti.

22 yıllık meslek hayatında Van, Muğla, Hatay ve Antalya’da köy okullarında görev yapan Şener, Aksu ilçesi Aksu Solak İlkokulunda okul müdürü olarak hizmetine devam ediyor. Aysel öğretmen meslek hayatı boyunca görev yaptığı okullarda hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiriyor.

2023'TE YILIN ÖĞRETMENİ SEÇİLDİ

Projelerle belli sayıda kişiye ulaştığını, bu sebeple hikâye kitapları yazmaya başladığını belirten Şener “Hikâye kitaplarıyla daha çok çocuğa ulaşmayı hedefledim. Yazmış olduğum 10 tane hikâye kitabı var. Bu hikâye kitaplarımda hayvanlara, doğaya, yaşlılara nezaket gibi konuları işledim. Bu çalışmalarımın sonucunda 2023 yılında Yılın Öğretmeni seçildim” ifadelerini kullandı.

