Yalova’da faaliyet gösteren et firması konkordato ilan etti, onlarca çalışan işten çıkarıldı. Sahte yatırım haberleri ve paravan şirket çekleriyle tedarikçilerin ve çalışanların 1 milyar lira zarara uğratıldığı iddia edildi. Avukatların açıklamasına göre dosyada şüpheli sayısı 100’e kadar çıkabilir, mağdur sayısı ise her geçen gün artıyor.

Yalova merkezli et ve et ürünleri alanında faaliyet gösteren şirket, konkordato sürecine girerken 25 Aralık 2025’te yaklaşık 50 çalışanının işine son verdi.

Şirketle ticari ilişkisi bulunan tedarikçi firmalar ile maaş ve tazminatlarını alamadıklarını belirten işçiler, şirket sahipleri Serdar Y., Nurçin Y. ve Serdar A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Avukat İbrahim Halil Açıkgöz, yaptığı açıklamada büyük bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Bugün mağdurlarla beraber Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Tosuncuk'tan sonra en büyük dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayız. Yaklaşık 1 milyar liralık bir vurgun söz konusu. Birçok mağdur var.

Yalova’da ‘Tosuncuk’u aratmayan dolandırıcılık! Konkordato perdesi altında büyük vurgun iddiası

SAHTE HABERLERLE MANİPÜLE ETTİLER

Eski Bursaspor başkan adayı bir yere ortak olduğunu iddia ediyor. 3 milyar liralık et sektöründe dev yatırımlar yaparak, sahte haberlerle insanları manipüle ediyorlar. İnternette sahte haberler giriyorlar. Ardından tüm müştekiler, tüm mağdur şahıslar bu haberlere inanıp, 3 milyarlık dev bir yatırımın olduğunu düşünüp et şirketiyle çalışmaya başlıyorlar.

Ancak çalışmalar sonucu insanlara paravan şirketlerin paravan çeklerini veriyorlar. Bu şirketlerin tamamı paravan. 18-20 yaşındaki insanlara şirket kurdurmuşlar. Daha sonra mağdurlar çeklerini bankaya ibraz ettiğinde çeklerin karşılıksız olduğunu görüyorlar. Şu anda yaklaşık 1 milyar liralık dolandırıcılık vardır.

ŞÜPHELİ SAYISI 100'E KADAR ÇIKABİLİR

Yalova Cumhuriyeti Başsavcılığına şikayetimiz devam etmektedir. Çeklerin tamamını Yalova Cumhuriyeti Başsavcılığına verdik. Yargı sürecine güveniyoruz. Dolayısıyla hukuki sürecimiz devam etmektedir. Bu olayı kurgulayan 3 şüpheli vardır. Ancak çek sahipleri, şirket yetkilileriyle beraber şüpheli sayısı 100'e kadar çıkabilecek pozisyondadır" dedi.

"KONKORDATO KALKANINI KULLANDILAR"

Avukat Yiğit Yavaş ise, şüphelilerin kurdukları paravan düzenek ile mağdurları zarara uğrattığını belirterek, "Müvekkilimizin toplam zararı yaklaşık 16 milyondur. Bu süreçte sadece müvekkilin ve diğer mağdurların iyi niyeti suistimal edilmemiş, aynı zamanda mülkiyet hakkı ve ticari hayatı korumayı amaçlayan konkordato müessesesinin de bu suçun kalkanı olarak kullanıldığını düşünmekteyiz.

3 MİLYARLIK YATIRIM VAADİ

Şüpheliler, 3 milyar TL gibi yatırım vaadiyle, gerçeği yansıtmayan medya haberleriyle piyasaya suni itibar pompalanmış ve sahte güven ortamı oluşturulmuştur. Bu şekilde piyasadan milyonlarca liralık mal toplanmıştır.

Şirketin mali durumunu gizlemek ve mal kaçırmak amacıyla konkordato sürecinin bir dolandırıcılık maskesi olarak kullandığını düşünmekteyiz. Şüphelilerin yargı mensupları üzerinde nüfuz ticareti yaptığına dair asılsız iddialarla mağdurları sindirmeye çalışması, cüretlerinin boyutunu göstermektedir.

Toplamda yüz milyonlarca lirayı bulan bu mağduriyet zinciri, basit bir ticari başarısızlık değil, önceden kurgulanmış, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının vücut bulmuş halidir. Bizler, Türk yargısının şahısların isimlerinden ve oluşturdukları sahte güç algısından bağımsız, sadece delillerin ve adaletin ışığında hareket ettiğine inanıyoruz.

Tam olarak tespit edilememekle birlikte şu an 30 ve üzeri mağdur bulunmaktadır. Bunların bir kısmı şikayet dilekçesini verdi. Dosyaya yeni girmiş mağdur dilekçeleri de var. Dosyamız devam etmektedir" diye konuştu.

"DOLANDIRILDIM VE TEHDİT EDİLİYORUM"

Tedarikçi firma sahibi Murat Açıköz, söz konusu firma tarafından 135 milyon lirasının paravan şirket çekleriyle dolandırıldığını belirterek, "Hala tehdit alıyorum. Adamların bana tek söylediği cümle, 'Beni bu ülkede tutuklayacak hakim ve savcı yok'" dedi.

7 yıldır çalıştığı iş yerinden çıkarılan Mafire Kürekçi içeride tazminat ve maaşlarının kaldığını ifade ederken, Mehmet Emin Tokat ise firmalarının 30 milyon lira dolandırıldığını kaydetti. Burak Yıldırım da 6 yıldır çalıştığı firmadan alacaklarının tahsil edilmesini istediğini belirtti.

