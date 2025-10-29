Togg, üçüncü yılında küreselleşti! Avrupa'da 73 bin araç teslim edildi

Türkiye’nin elektrikli araç (EV) markası Togg, Ekim 2022’de ilk aracının üretim hattından çıkışının üçüncü yıl dönümünü kutlarken, Avrupa pazarında satışlara başlamanın da heyecanını yaşıyor.

Togg, elektrifikasyon ve mobilite teknolojileri yoluyla Türkiye’yi küresel bir teknoloji ve üretim merkezi haline getirme yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TOGG, 73 BİN TESLİMATLA AVRUPA'YA UZANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Anadolu Grubu, BMC, Zorlu Holding ve Turkcell’in ortak girişimiyle kurulan Togg, yerli otomobil projesi kapsamında ülkenin küresel pazarda yer edinmesini hedefliyor.

Türkiye’nin ilk yerli elektrikli aracı 27 Aralık 2019’da tanıtıldı. Tanıtımın ardından seri üretim için tesis kurma çalışmaları başladı.

Togg Teknoloji Kampüsü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim 2022’de açıldı ve Togg’un ilk modeli olan C segment SUV, seri üretim hattından çıkışıyla birlikte kutlandı.

Marka, CES 2024 fuarında (Las Vegas) aracını dünyaya tanıtarak küresel sahnedeki ilk görünümünü gerçekleştirdi.

Togg, Mart 2023’te modellerinin fiyatlarını açıkladı ve ön siparişler aynı ay içinde kura yoluyla belirlendi. Şirket, 177 binden fazla talep almasının ardından, 2023 yılı için üretim hedefini 20 binden 28 bine yükseltti.

Eylül 2025 itibarıyla, Togg toplam 73 bin aracı sahiplerine teslim etti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Togg 2024 ve 2025 Ocak-Eylül döneminde Türkiye’de satılan her beş elektrikli araçtan birini oluşturdu.

Geçen yıl Türkiye’de 99 bin 489 elektrikli araç satılırken, bunların 30 bin 093’ü Togg markalıydı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise satılan 133 bin 781 elektrikli aracın 23 bin 325’i Togg oldu.

Togg’un yeni modeli T10F, 15 Eylül’de Türkiye’de, 29 Eylül’de Almanya’da satışa sunuldu. Model, geçen ay Türkiye’de bin 197 adet satarak ülkenin en çok satan ikinci elektrikli aracı oldu.

Togg, Brand Finance’in "Türkiye’nin en değerli 125 markası" listesine 20. sıradan girdi. Ayrıca İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde geçen yıl 37. sırada yer aldı.

TOGG T10F, TÜRK VE ALMAN PAZARINDA SATIŞTA

Togg’un ikinci modeli T10F, geçtiğimiz ay hem Türkiye hem Almanya pazarında satışa çıktı. Ayrıca T10X modeli de Almanya’da alıcı buldu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya’ya ilk etapta 100 Togg aracın ihraç edildiğini, bu sayının yıl sonuna kadar bine ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

T10F, Eylül ayında bin 194 adet satışla Türkiye’deki elektrikli araç pazarında hızla öne çıktı. T10X ise bin 61 adet satışla ülke genelinde üçüncü sırada yer aldı.

Bağımsız otomobil güvenliği değerlendirme programı Euro NCAP, hem T10X hem T10F modellerine tüm testlerde beş yıldız verdi.

T10F, hızlı şarjla %20’den %80’e sadece 28 dakikada şarj edilebiliyor. Araç, Türkiye’nin farklı bölgelerini temsil eden beş renk seçeneğiyle satışa sunuldu.

Ayrıca T10X 4More ve T10F 4More modelleri 7 Ekim itibarıyla Togg’un dijital platformu Trumore üzerinden satışa sunuldu. Bu gelişmiş modeller, 435 beygir gücünde çift motor, 523 kilometreye kadar menzil ve çeşitli özel renk seçenekleri sunuyor.

Togg, aynı zamanda Türkiye’de elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmanın temel şartı olan şarj altyapısını da genişletmeyi sürdürüyor.

Togg’un yan kuruluşu Trugo, ülke genelinde yüksek hızlı şarj istasyonları kurma hedefiyle yola çıktı. Şirket, tüm elektrikli araçlara hizmet veren 2.200’den fazla istasyon ve 4 bin 500’ü aşkın soketle, 81 ilin tamamında hizmet veriyor.