İsrail, Yunanistan ve GKRY’nin Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı “hızlı müdahale gücü” kuracağı iddiaları Rum yönetimi tarafından resmen yalanlandı. The Jerusalem Post, Türkiye’nin bölgedeki artan askerî ve denizcilik hamlelerinin Tel Aviv ve müttefiklerinde ciddi endişe oluşturduğunu vurguladı.

İsrail’in, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini engellemek için Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ortak “hızlı müdahale gücü” oluşturmaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

Hem Rum hem de İsrail basınında çıkan haberlere göre üç ülke 2.500 kişilik bir birlik oluşturmayı hedefliyor. Söz konusu birliğe Yunanistan 1000 asker, İsrail 1.000 asker ve Rum tarafı da 500 asker verecek. Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandıran GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas, böyle bir gücün oluşturulmasına dair medya yer alan haberleri inkâr ederken böyle bir şey olsa dahi söylemeyeceğini belirtti. Bakan Palmas “Savunma Bakanlığının siyasi lideri olarak böyle bir meselenin gündeme gelmediğini ve görüşülmediğini söylüyorum. Farklı muhtevaları olan böyle bir görüşme gerçekleşse bile, bazı gizli meseleleri açık etmek yanlış olur” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrailli yayın organı The Jerusalem Post’ta yen alan haberde, böyle bir gücün kurulmasına yönelik tartışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj gönderme amacı taşıdığı bildirildi. Türkiye’nin bölgesel meselelerde aktif bir oyuncu olduğu endişesi dile getirildi ve “Türkiye, Gazze Şeridi’ndeki çokuluslu güce katılım arayışında ve Libya’daki iki rakip hükûmetle yeni bir denizcilik anlaşması müzakere etme girişiminde bulunuyor. Bu tür bir hamle, Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Akdeniz’in denizcilik alanında baskın bir oyuncu hâline gelmesini sağlayabilir” denildi.

