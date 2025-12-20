Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Sydney şehrinde 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından ulusal bir “silah geri alım programı” başlatılacağını açıkladı.

Hükûmetin ulusal bir silah geri alım programını finanse edeceğini duyuran Albanese, bu silah geri alım programını eski Başbakan John Howard’ın 1996’daki Port Arthur katliamının ardından benzer bir plan oluşturmasından bu yana bu türden alınan en büyük tedbir olarak nitelendirdi.

Başbakan, bu programın 1996’daki yaklaşımla tutarlı olacağını ve ihtiyaç fazlası, yeni yasaklanmış ve yasa dışı ateşli silahların hedefte olacağını söyledi. Albanese, planın ayrıntılarının gelecek haftadan itibaren belirleneceğini dile getirdi. Avustralya’da 4 milyondan fazla ateşli silah olduğunu belirten Albanese, “Bondi’deki korkunç olaylar, sokaklarımızdan daha fazla silahı kaldırmamız gerektiğini gösteriyor” dedi. Avustralya’da ilk genel silah affı, 1996’da Tazmanya eyaletinde Martin John Bryant tarafından düzenlenen, 35 kişinin öldüğü, 23 kişinin de yaralandığı Port Arthur katliamı sonrasında çıkarılmıştı. Af çağrısına cevap veren Avustralyalıların 1 milyon 26 bin civarında silahı imha edilmişti.

