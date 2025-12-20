Gazze Şeridi’nde etkili olan soğuk hava milyonlarca insanın çektiği acıyı daha da artırıyor.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa “Şiddetli yağmur, selleri tetikliyor. Gazze Şeridi’ni doğrudan etkileyen soğuk hava, milyonlarca insanın çektiği acıyı daha da artırıyor.

Filistin Kızılay’daki meslektaşlarımdan gelen bazı görüntüleri az önce gördüm. Rüzgâr ve yağmur, binlerce insanın çadırlarını tamamen yerle bir etmiş, sular altında bırakmış. Bu, kesinlikle dayanılmaz bir durum” ifadelerini kullandı. Gazze Şeridi’nde saldırı ve çatışmaların olmaması gerektiğini belirten Longa “Gazze’ye ulaşan insani yardımlar yeterli mi? Hayır, çünkü ihtiyaçlar çok büyük. Bu yüzden Gazze Şeridi’ne daha fazla ve farklı türde yardım getirmek için mümkün olan her türlü yardım giriş noktasının açılmasını gerçekten talep ediyoruz. Barınak, kesinlikle bütün temel ihtiyaçlarla birlikte en büyük öncelik. Burada her şeyini kaybetmiş, defalarca yerinden edilmiş 1,5 milyondan fazla insandan bahsediyoruz. Hâlâ temel ihtiyaçlarının her birine ihtiyaç duyuyorlar” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası