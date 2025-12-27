Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan programına ara vereceği haberleri kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı. Hatipoğlu, kişisel medya hesabı üzerinden söz konusu iddialara cevap verdi. Peki, Nihat Hatipoğlu 2026 Ramazan ayında program yapacak mı?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun ekranlara veda edeceği söylentileri bir süredir gündemdeydi. Uzun bir süredir Ramazan programlarında vatandaşların sorularını cevaplayan Nihat Hatipoğlu'nun 2026 yılında ekranlarda yer almayacağı iddiaları sevenlerini üzmüştü. Günler sonra sessizliğini bozan Hatipoğlu, Ramazan programı sorularına cevap verdi.





Sosyal medya hesabından açıkladı: Nihat Hatipoğlu 2026 Ramazan ayında program yapacak mı?

İDDİALARI YALANLADI

Hatipoğlu paylaşımında; "Ramazan ayında programa çıkmayacağıma dair haberler yayıldı. Sizler de bunu esprilerle değerlendirdiniz, sosyal medyada hayli güzel şeyler paylaştınız. Teşekkür ediyorum, programı sahiplendiniz. Program olduğu gibi devam edecek. Hem iftar hem de sahurda huzurunuzda olacağız inşallah. Esprilerinizden dolayı teşekkür ederim, gülümsettiniz beni." ifadelerine yer verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası