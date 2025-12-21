Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun ekranlara veda edeceği söylentileri sosyal medyada gündem oldu. Uzun bir süredir Ramazan programlarında vatandaşların sorularını yanıtlayan Nihat Hatipoğlu'nun 2026 yılında ekranlarda yer almayacağı iddia edildi. Peki, Nihat Hatipoğlu 2026'da Ramazan programı yapmayacak mı?

Yıllardır ATV ekranlarında Ramazan ayı programlarını sunan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl iftar ve sahur programlarında yer almayacağı iddia edildi. Nihat Hatipoğlu'nun resmi hesaplarında veya ATV'de 2026 Ramazan programı yapmayacağına dair bir açıklama yer almıyor. "Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet" programı bir süredir televizyon ekranlarında yayınlanıyor.

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu ilahiyatçı ve akademisyenlerden biridir. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955 yılında Diyarbakır'da doğdu. İlköğretim yıllarını Siirt ve Malatya'da tamamlayan Nihat Hatipoğlu, 1975 yılında Uşak İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 1981'de ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'n bitirdi. Yazdığı "Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" isimli teziyle doktor ünvanına kavuştu.

İki yıl Mısır'da yaşayan Nihat Hatipoğlu, 1985 ve 1987 yılları arasında Mısır'da dil eğitimi aldı. 2012 yılında ise ilahiyat profesörü oldu. 5 yıl sonra Yükseköğretim Kuruluna seçildi. Özel kanallarda programlar yapmaya başlayan Nihat Hatipoğlu zaman içinde birçok radyo programı hazırlayıp sundu.



