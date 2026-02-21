TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Uşakspor'da teknik direktör Ergün Penbe ile kulüp yöneticisi Mustafa Yalım arasında tartışma yaşandı. Fiziksel saldırıya uğradığını iddia eden 53 yaşındaki çalıştırıcının darp raporu aldığı öğrenildi.

Galatasaray formasıyla UEFA ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan, şimdilerde TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekibi Uşakspor'un teknik direktörlüğünü yapan Ergün Penbe, üzücü bir haberle gündeme geldi.

Penbe ile kulüp yöneticisi Mustafa Yalım arasında yaşanan tartışmanın fiziki müdahaleye dönüştüğü konuşuluyor. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu Ergün Penbe'nin, hastaneye giderek darp raporu aldığı iddia edildi.

Uşakspor Kulübü'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, 'fiziksel saldırı' iddiası hem camiada hem de futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Ergün Penbe

İSTİFA ETTİKTEN SONRA GERİ DÖNMÜŞTÜ

Uşak ekibi, sezona 53 yaşındaki çalıştırıcıyla başlamıştı. Taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 28 Ocak'ta yollar ayrılmıştı. 8 Şubat'ta Eskişehirspor'a evinde 4-0 kaybeden Uşakspor, teknik direktör Ergün Penbe ile yeniden anlaşmıştı.

