TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Oktaş Uşakspor'da teknik direktör Ergün Penbe, görevini bıraktı. 53 yaşındaki çalıştırıcı, ayrılık kararını Huzurpark’taki Uşakspor Tesislerinde düzenlediği basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu.

Oktaş Uşakspor'da Ergün Penbe dönemi sona erdi. Görevinde istifa eden deneyimli teknik adam, takımın yaşadığı zorlu sürece ve kadro kalitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ZORU BAŞARDIK"

Bahis soruşturmasının ardından takımın kadro kalitesinin olumsuz etkilendiğini belirten Penbe, "Bahis skandalının ortaya çıkmasından sonra iyice kadro kalitemiz düşmüş oldu. Altyapıdan U19 oyuncularımız gelmeye başladı. Buradan altyapı hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum, bize verdikleri desteklerden dolayı. Zorlu süreçte bize hazırladıkları oyuncularla devam edip çok güzel katkı sağladılar. Hem oyunculara hem de altyapı hocalarına çok teşekkür ediyorum. Takım olmak böyle bir şey. Biz zoru başardık" ifadelerini kullandı.

Ergün Penbe

"GÖNLÜM BURADA OLACAK"

Uşakspor'a ve taraftarlara olan bağlılığını dile getiren eski milli futbolcu, "Gönül isterdi ki her şey farklı olsun ama olmadı, nasip böyleymiş. Şimdi Uşakspor’un başarılarını uzaktan izleyeceğiz. Her zaman gönlümüz burada olacak. Benden sonraki süreçte inşallah başarılı olur. Maçlara iyi yansır. Kaliteli oyuncularımız var. Performanslarını inşallah artırırlar ve sezon sonu iyi takımlara giderler. Bir hedefleri olursa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Bugüne kadar takımımla gurur duydum yaptıklarından dolayı. Hakikaten şu zorlu şartlarda yaşanan süreçte takımın ayakta kalınması önemliydi. Oyuncuların karakterinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor bu. Gerçekten karakterli oyuncularla çalıştım. Onlara da tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, bizi kırmadılar. O bakımdan da mutluyum, iyi bir takım bıraktığımız için" sözlerini sarf etti.

Uşşakspor, TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 34 puanla 6'ncı sırada yer alıyor

"ŞARTLAR BİZİ BURAYA GETİRDİ"

Ayrılık kararının kendi isteğiyle alındığını dile getiren Ergün Penbe; "Buradan gitmek istemiyordum ama şartlar bunu gerektirdi. Onun için üzgünüm. Daha çok şeyler verebileceğimi düşünüyordum buraya ama şartlar bizi buraya getirdi. Kulüp adına hayırlısı olmasını diliyorum" dedi.

