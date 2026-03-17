UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor: İşte maç programı...
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadelesi, 18 Mart Çarşamba günü başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 18 Mart Çarşamba ve 19 Mart Perşembe günü 8 maç oynanacak. Karşılaşmalar sonucunda rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
Avrupa Ligi'nde final müsabakası, 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta oynanacak.
Ligde son 16 turu rövanşlarının (TSİ) programı ve ilk müsabakalardaki sonuçlar şöyle:
18 Mart Çarşamba
18.30 Braga (Portekiz) - Ferencvaros (Macaristan) (0-2)
19 Mart Perşembe
20.45 Freiburg (Almanya) - Genk (Belçika) (0-1) - Tabii Spor 2
20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Celta Vigo (İspanya) (1-1)
20.45 Midtjylland (Danimarka) - Nottingham Forest (İngiltere) (1-0) - Tabii Spor 1
23.00 Real Betis (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan) (0-1) - Tabii Spor 3
23.00 Porto (Portekiz) - Stuttgart (Almanya) (2-1) - Tabii Spor 2
23.00 Roma (İtalya) - Bologna (İtalya) (1-1) - Tabii Spor 1
23.00 Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa) (1-0)