Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"2026 senesi, her alanda zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olarak devam ediyor. Bizler de tüm kurumlarımızla tüm kadrolarımızla bu önemli senenin hakkını verebilmek için canla başla çalışıyoruz. Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına, motivasyonumuzu kırmasına, insicamımızı bozmasına müsaade etmiyoruz. Sadece 56 -86 milyon vatandaşımızın değil kaderini kaderimizle bir gören yüz milyonlarca kardeşimizin güçlü yarınları için uğraşıyoruz.

Kasımda 197 ülkeden 100 binin üzerinde katılım beklediğimiz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği konferanslarının 31'incisini gerçekleştireceğiz. Bunların arefesinde 7 -8 Temmuz tarihlerinde NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'mızda ev sahipliği yapacağız.

Özellikle başkent Ankara'nın diplomasi trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor. Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı etlerin sirkülasyonu da artıyor.

Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankara'sı, İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.

Tabi bir de buna Ankara'nın giderek artan nüfusunu ve gelişen sanayisini eklediğimizde şehrimize yapılan her türlü yatırımın değeri anlaşılmaktadır.

Dokuz günlük bayram tatili boyunca havalimanlarımızın tamamında 51 bin 962 uçak trafiği gerçekleşti. 7 milyon 618 bin yolcuya hizmet sunuldu. Esenboğa Havalimanı'nın 2 bin 557 uçak trafiği ve 382 bin yolcu sayısıyla ülkemizin en yoğun dördüncü havalimanı oldu.

20 sene önce yıllık 3 milyon yolcuya hizmet veren Esenboğa Havalimanı bugün yıllık 15 milyon civarında yolcuya hizmet veriyor. Artan yolcu sayısının özellikle çevre yolu ve havalimanı güzergahında oluşturduğu trafik sıkışıklığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ankara Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Esenboğa'nın hem hava yolu hem kara yolu trafiğinde inşallah bir rahatlama olacaktır.

Ankara Havalimanı ile başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık, havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik. 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olan havalimanımız yeni çehresi ve imkanlarıyla yeniden ayağa kalkmış oldu.

Burayı uçuşlara uygun hale getirmek üzere iki etap halinde planladığımız bu projeyi 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık. Pist uzunluğunu 2 bin 450 metreden 3 bin metreye, pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkardık, banketleri tamamen yeniledik. Pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde 2 adet dönüş cebi inşa ettik.

160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla 44 uçağın eş zamanlı olarak güvenle park edebileceği yüksek bir kapasite oluşturduk.

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