Beşiktaş stadında dev final: Biletler satışa çıktı, fiyatlar belli oldu
İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finali için bilet satışları başladı. Finale yükselen takımların her birine 11 bine kadar bilet tahsis edilecek.
2026 UEFA Avrupa Ligi finali biletleri satışa çıktı.
- Final maçı 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak.
- Bilet başvuruları 20 Mart Cuma günü saat 13.00'e kadar uefa.com/tickets üzerinden devam edecek.
- Toplam 37.500 bilet satılacak, bunun 27.500'ü genel satışa sunulacak.
- Finalist takımların her birine 11 bine kadar bilet tahsis edilecek.
- Başvurusu kabul edilenler en fazla iki bilet alabilecek ve engelli futbolseverler ücretsiz refakatçi bileti talep edebilecek.
- Bilet fiyatları 1. Kategori 240 euro, 2. Kategori 160 euro, 3. Kategori 65 euro ve "Önce taraftarlar" kategorisi 40 euro olarak belirlendi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinin biletleri satışa çıktı.
Genel satışı yalnızca uefa.com/tickets üzerinden başlayan biletler için başvurular, 20 Mart Cuma günü saat 13.00'e kadar devam edecek.
37 BİN 500 BİLET SATILACAK
Toplam 37 bin 500 biletin 27 bin 500'ü doğrudan taraftarlara ve genel satışa sunulurken finale yükselen takımların her birine 11 bine kadar bilet tahsis edilebilecek. Kalan biletler ise dünya genelinde doğrudan europaleague.tickets.uefa.com üzerinden satışa sunulacak. Başvurusu kabul edilen futbolseverler, en fazla iki bilet satın alabilecek. Engelli futbolseverler, talep etmeleri halinde bir adet ücretsiz refakatçi bileti de alabilecek.
Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:
1. Kategori: 240 euro
2. Kategori: 160 euro
3. Kategori: 65 euro
"Önce taraftarlar" kategorisi (finalist takımların taraftarlarına ayrılan kategori): 40 euro
Engelli izleyiciler & finalist takımların taraftarları: 40 euro