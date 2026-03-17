Beşiktaş, eleştirilen orta saha oyuncusuyla rotasını düzeltti. Benfica’dan 30 milyon avroya alınması eleştirilen Kartal gönüllü Orkun, dümene geçti. Siyah beyazlılar onun gol (6) ve asist yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

MURAD TAMER - İspanya’da Arda Güler, Türkiye’de Orkun Kökçü gündemde... Ortak noktaları da ikisinin de harika gollere imza atması. Beşiktaş’ın son haftalardaki formda kaptanı Orkun, Gençlerbirliği deplasmanında fizik kurallarını altüst eden ve hocası Sergen Yalçın’ın futbolculuk günlerini hatırlatan bir gole imza attı. Benfica’dan 30 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alındığında eleştirilen ve ilk dönemlerinde istenileni pek veremeyen F.Bahçe derbisindeki kırmızı kartı tepki çeken Kökçü, tüm bunları unutturmuş durumda. Sebebi de golleri, asistleri ve takıma verdiği müthiş katkı.

Orkun Kökçü

25 MİLYONLUK DEĞER

Beşiktaş’ın 2026 yılında yeni bir sayfa açmasında önemli payı olan kaptan, golleri ve asistleriyle takımına hayat verdi. Siyah beyazlılar şampiyonluk yarışından erken kopsa da ikincilik (Şampiyonlar Ligi) için umutlarını tazeledi. Ve ilginç ve sevindiren istatistik Kartal’ın Orkun’un tabelaya katkı verdiği 10 maçta da yenilgi (7 galibiyet, 3 beraberlik) yüzü görmemesiydi. Şu anki görüntüsüyle “İşte Orkun bu” dedirten yıldız isimden millî takımda da beklenti yüksek. Güncel piyasa değeri 25 milyon avro olan siyah beyazlı oyuncunun 2030’a kadar mukavelesi bulunuyor.

ÇALIŞMANIN KARŞILIĞI

Orkun Kökçü hem kendi performansından hem de takımın bulunduğu durumdan memnun değil. ‘Evet ama yetmez’ düşüncesinde olan 25 yaşındaki isim “Evet çalışıyoruz çalışıyorum ve karşılığını alıyorum ama daha çok çalışmamız gerekiyor” diyor.

