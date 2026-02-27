UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi: Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'a elenen Fenerbahçe, play-off turunda turnuvaya veda etmişti.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. Final karşılaşmasına bu yıl İstanbul'un ev sahipliği yapacağı turnuvada son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
SON 16 EŞLEŞMELERİ
Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz)
Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya)
Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya)
Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa)
Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz)
Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka)
Bologna (İtalya) - Roma (İtalya)
Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere)
Kupa 2 son 16 turunda ilk maçlar 12 Mart'ta, rövanş mücadeleleri 19 Mart'ta yapılacak.
FENERBAHÇE ELENDİ
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, ilk maçı 3-0 kaybettiği Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmesine karşın averajla Avrupa Ligi'ne play-off turunda havlu atmıştı.