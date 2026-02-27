BİLSEM sonuçları takvim doğrultusunda 27 Şubat 2026 tarihinde açıklandı. Böylece bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Öğrenciler ve veliler, BİLSEM ön değerlendirme sonucunu online olarak sorgulayabiliyor.

BİLSEM sonuçları için bekleyiş sona erdi. 20 Şubat tarihinde tamamlanan BİLSEM sonuçları açıklandı. Yayımlanan takvimle sonuçların açıklanacağı tarih duyurulmuştu. MEB yazılı duyuruyla öğrencileri ve velileri bilgilendirdi.

BİLSEM SONUÇ DUYURUSU

Yapılan açıklamada; "2025-2026 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, 15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

BİLSEM 2026 sonuçları açıklandı (BİLSEM ön değerlendirme sonuç ekranı açıldı)

Ön değerlendirme uygulamaları sonucunda yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerimiz için bireysel değerlendirme uygulama randevularına ait giriş belgeleri 30 Mart 2026 tarihinden itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecektir.

Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanacak olup 06 Nisan 2026 tarihinden itibaren başlayacaktır.

(Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 02 - 06 Mart 2026 tarihleri arasında e-İtiraz Modülü üzerinden yapılabilecektir.)" denildi.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME RANDEVULARI 30 MART TARİHİNDE DUYURULACAK

Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin randevuları, 30 Mart 2026 tarihinde duyurulacak olup, bu tarihten itibaren bireysel değerlendirme giriş belgeleri öğrencilerin kayıtlı olduğu okul müdürlüklerinden alınabilecek.

