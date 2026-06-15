2026 Dünya Kupası'nda Avustralya'nın Türkiye'yi 2-0 mağlup etmesinin ardından İngiliz Daily Mail gazetesi, sosyal medyada yaşanan tartışmaları manşetine taşıdı. Gazete, Çanakkale Savaşı'na gönderme yapan Avustralyalı kullanıcıların paylaşımlarını "espri" olarak sunarken, paylaşımlara tepki gösteren Türk taraftarları hedef aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya'nın Türkiye karşısında aldığı 2-0'lık sürpriz galibiyet, İngiliz medyasını harekete geçirdi. Türkiye'ye yönelik provokatif yayınlarıyla bilinen İngiliz Daily Mail gazetesi, yeşil sahadaki rekabeti 1915 Çanakkale Savaşı’na bağlayarak Türk taraftarları hedef alan manipülatif bir habere imza attı.

SAVAŞ TARİHİNİ SAHAYA TAŞIDI

2026 Dünya Kupası D Grubu açılış maçında Türkiye, Vancouver'da karşılaştığı Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu. Ancak İngiliz Daily Mail gazetesi, maçın ardından sosyal medyada yaşanan münferit tartışmaları cımbızlayarak manşetine taşıdı.

İngiliz basınında Çanakkale hazımsızlığı!

Haberde pazar günü sabah saat 06:00'da ekran başında maçı izleyen Türk taraftarların videosunu paylaşan bir Avustralyalı kişinin paylaşımlarına yer verildi.

İngiliz basınında Çanakkale hazımsızlığı!

Anzakların Çanakkale'deki kanlı mağlubiyetine ve her yıl düzenlenen "Anzak Şafak Ayini"ne açıkça atıfta bulunarak, “Türklerin şafak vakti Avustralyalıların hücumunu izlemesi ilk kez olmuyor” yazan kişiyi gazete "bir espri girişimi" diyerek hafifletti.

Buna karşılık, bu saygısızca alaya vatan savunmasını ve tarihi gerçekleri hatırlatarak cevap veren Türk taraftarların ifadelerini ise doğrudan "alay etmek" ve "sataşmak" olarak etiketledi.

"Bir Türk taraftar, Gelibolu'daki Anzak mezarlarının fotoğrafını paylaşarak: 'Evet, ilk saldırı böyle sona erdi' yazdı.

Bir diğeri ise doğrudan İngiliz emperyalizmini hedef alarak: "İngiliz kölelerin mezarları burada, gelip görmek isterseniz size gezdirebiliririm, tabii efendileriniz (İngiltere) izin verirse" ifadelerini kullandı.

Maç öncesinde Vancouver'daki stadyum çevresinde dikkat çeken bir başka Türk taraftarın ise üzerinde teslim olan bir Anzak askerini tasvir eden ve "Onları daha önce yendik, yine yeneceğiz" yazılı bir tişört giydiği aktarıldı.

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