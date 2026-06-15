Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın dorsesi ile bahçe duvarı arasında kalan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Özcan Ç. idaresindeki demir yüklü tır, Tatlıkuyu Mahallesi 1319/2 Sokak'ta manevra yaptığı sırada kaldırımda yürüyen Berat Eker'e çarptı. Dorse ile bahçe duvarı arasında kalan Eker, ağır yaralandı.

Kocaeli'de feci olay: Tır dorsesi ile duvar arasında kalan çocuk öldü

HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Eker, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eker'in cenazesi Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası