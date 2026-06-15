15 Haziran Pazartesi günü yaşanan su kesintileri nedeniyle İSKİ'nin güncel arıza ve bakım duyurularını araştırmaya başladı. Büyükçekmece, Beykoz, Beşiktaş, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde meydana gelen altyapı arızaları ile enerji kaynaklı sorunlar nedeniyle su temininde aksamalar yaşanıyor. İSKİ su kesintisi 15 Haziran 2026 listesi paylaşılırken vatandaşlar ''Büyükçekmece, Beşiktaş, Beykoz, Ümraniye, Üsküdar'da sular saat kaçta, ne zaman gelecek?'' sorusuna cevap aramaya başladı.

İSKİ su kesintisi 15 Haziran listesi kamuoyuyla paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruya göre bazı bölgelerde içme suyu şebekelerinde meydana gelen teknik arızalar nedeniyle çalışmalar sürerken, Anadolu Yakası'nın geniş bir bölümünde ise enerji kesintisinin su hizmetlerini etkilediği bildirildi. Peki, Büyükçekmece, Beşiktaş, Beykoz, Ümraniye, Üsküdar'da sular saat kaçta, ne zaman gelecek?

İSKİ su kesintisi 15 Haziran! Büyükçekmece, Beşiktaş, Beykoz, Ümraniye, Üsküdarda sular saat kaçta, ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ 15 HAZİRAN

İstanbul'da 15 Haziran Pazartesi günü bazı ilçelerde yaşanan arızalar ve enerji kesintileri nedeniyle su kesintileri meydana geldi. İSKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre ekiplerin çalışmaları sürerken, vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırıyor.

Büyükçekmece, Beşiktaş, Beykoz, Ümraniye, Üsküdar'da yaşanan su kesintileri ise birçok mahalleyi kapsıyor. Büyükçekmece'nin Kamiloba Mahallesi'nde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arızanın akşam 17.00'ye kadar giderilmesi beklenirken, Üsküdar'da da enerji kesintisi nedeniyle birçok mahallede su kesintisi yaşanıyor.

İSKİ su kesintisi 15 Haziran! Büyükçekmece, Beşiktaş, Beykoz, Ümraniye, Üsküdarda sular saat kaçta, ne zaman gelecek?

Acıbadem, Altunizade, Bahçelievler, Barbaros, Bulgurlu, Burhaniye, Cumhuriyet, Ferah, Güzeltepe, Kısıklı, Kuleli, Küplüce, Küçük Çamlıca, Küçüksu, Kirazlıtepe, Mehmet Akif Ersoy, Murat Reis, Selami Ali, Valide-i Atik, Yavuz Türk, Çengelköy, Ünalan ve İcadiye mahalleleri kesintiden etkilenen bölgeler arasında bulunuyor. İSKİ'nin açıklamasına göre çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte suların saat 20.00 civarında yeniden verilmesi bekleniyor.

İSKİ su kesintisi 15 Haziran! Büyükçekmece, Beşiktaş, Beykoz, Ümraniye, Üsküdarda sular saat kaçta, ne zaman gelecek?

BÜYÜKÇEKMECE, BEŞİKTAŞ, BEYKOZ, ÜMRANİYE, ÜSKÜDAR'DA SULAR SAAT KAÇTA, NE ZAMAN GELECEK?

BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: KAMİLOBA MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 10:24:16

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 17:00

BEYKOZ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ANADOLU FENERİ MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 12:09:18

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

BEYKOZ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: DERESEKİ MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 12:09:18

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

BEYKOZ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: KAYNARCA MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 12:09:18

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

BEYKOZ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: RİVA MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 12:09:18

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

BEYKOZ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: YENİ MAHALLE

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: MECİDİYE MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 12:38:40

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 15:00

İSKİ su kesintisi 15 Haziran! Büyükçekmece, Beşiktaş, Beykoz, Ümraniye, Üsküdarda sular saat kaçta, ne zaman gelecek?

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ARMAĞAN EVLER MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ATAKENT MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ATATÜRK MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: DUMLUPINAR MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ELMALIKENT MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ESENEVLER MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: HEKİMBAŞI MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: KAZIM KARABEKİR MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

İSKİ su kesintisi 15 Haziran! Büyükçekmece, Beşiktaş, Beykoz, Ümraniye, Üsküdarda sular saat kaçta, ne zaman gelecek?

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: NAMIK KEMAL MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: SARAY MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: SİTE MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: TANTAVİ MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: TOPAĞACI MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: YAMANEVLER MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: İNKİLAP MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

İSKİ su kesintisi 15 Haziran! Büyükçekmece, Beşiktaş, Beykoz, Ümraniye, Üsküdarda sular saat kaçta, ne zaman gelecek?

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: İSTİKLAL MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ACIBADEM MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ALTUNİZADE MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: BAHÇELİEVLER MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: BARBAROS MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: BULGURLU MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: BURHANİYE MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

İSKİ su kesintisi 15 Haziran! Büyükçekmece, Beşiktaş, Beykoz, Ümraniye, Üsküdarda sular saat kaçta, ne zaman gelecek?

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: CUMHURİYET MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: FERAH MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: GÜZELTEPE MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: KISIKLI MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: KULELİ MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: KÜPLÜCE MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

İSKİ su kesintisi 15 Haziran! Büyükçekmece, Beşiktaş, Beykoz, Ümraniye, Üsküdarda sular saat kaçta, ne zaman gelecek?

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: KÜÇÜKSU MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: KİRAZLITEPE MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: MURAT REİS MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: SELAMİ ALİ MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: VALİDE I ATİK MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

İSKİ su kesintisi 15 Haziran! Büyükçekmece, Beşiktaş, Beykoz, Ümraniye, Üsküdarda sular saat kaçta, ne zaman gelecek?

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: YAVUZ TÜRK MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ÇENGELKÖY MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ÜNALAN MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: İCADİYE MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 15.06.2026 11:47:35

Tahmini Bitiş Tarihi: 15.06.2026 20:00

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