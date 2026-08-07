İlk adım için imza atıldı! Şam’a Türk modeli üniversite geliyor

Şam’da kurulacak üniversiteyle iki ülke arasında öğrenci değişiminden ortak bilimsel projelere kadar geniş kapsamlı iş birliği hedefleniyor.

EĞİTİM SERVİSİ - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Suriye Arap Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı, Şam’da kurulması planlanan Suriye-Türkiye Üniversitesi için mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşmayla iki ülke arasında yükseköğretim, bilimsel araştırma, inovasyon ve akademik değişim alanlarındaki iş birliğinin kurumsal bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye ile Suriye’nin ortak tarih, kültür ve medeniyet bağlarına sahip iki ülke olduğunu belirterek, yükseköğretim alanındaki iş birliklerinin hem akademik dünyaya hem de iki ülkenin geleceğine katkı sağlayacağını ifade etti. Mutabakat kapsamında Şam’da kurulması planlanan Suriye-Türkiye Üniversitesinin hukuki çerçevesi, yönetim modeli, akademik yapılanması, öğrenci kabul süreçleri ve kalite güvence sistemine ilişkin çalışmalar yürütülecek. Üniversitenin kuruluşuna yönelik taslak belgeler hazırlanarak ilgili makamlara sunulacak. Üniversitenin faaliyete geçmesi ise iki ülkedeki yasal süreçlerin tamamlanmasına bağlı olacak.

ORTAK ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Bu kapsamda öğrenci ve akademisyen değişimleri, karşılıklı burs imkânları, diploma ve akademik derecelerin tanınması, ortak bilimsel araştırma projeleri, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının oluşturulması planlanıyor. Anlaşmayla Suriye üniversitelerinin dijital altyapısının desteklenmesi, ileri teknoloji alanlarında eğitim programlarının geliştirilmesi, kalite güvencesi ve akreditasyon çalışmalarında ortak hareket edilmesi de öngörülüyor.

Ayrıca iki ülke üniversiteleri arasında “Kardeş Üniversite Programı” uygulanması ve her yıl dönüşümlü olarak Türkiye-Suriye Üniversiteler Forumu düzenlenmesi planlanıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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