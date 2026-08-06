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Üniversiteye servet gidiyor! Ortalama eğitim ücreti 8 yılda 15 bin TL'den 458 bin TL'ye yükseldi

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Üniversiteye servet gidiyor! Ortalama eğitim ücreti 8 yılda 15 bin TL'den 458 bin TL'ye yükseldi

Diplomanın maliyeti katlandı. Vakıf üniversitelerinde 8 yılda TL bazında 29 kat, dolar bazında ise dört kat artan fiyatlarla öğrenim bedeli 9 bin 600 dolara ulaştı.

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Mahmut Özay
MAHMUT ÖZAY

Üniversite tercihleri pazartesi günü sona erecek. Tercih süreci devam ederken eğitim uzmanı Salim Ünsal’ın 2018-2026 yılları arasında vakıf üniversitelerinin kontenjan, ücret ve ciro verilerini kapsayan analizi dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre vakıf üniversitelerinde bir öğrencinin ortalama yıllık eğitim ücreti Türk lirası bazında yaklaşık 29 kat, dolar bazında ise dört kat arttı. Üniversitelerin 2026 yılı için hedeflediği toplam ciro ise 80 milyar TL’yi aştı.

2018 YKS döneminde vakıf üniversitelerinde yıllık ortalama eğitim ücreti 15 bin 817 TL iken, 2026 YKS döneminde bu rakam 458 bin 146 TL’ye yükseldi. En sert artışlar ise enflasyonun etkisinin yoğun hissedildiği 2023 (%130,9) ve 2024 (%119,2) yıllarında yaşandı.

DOLARLA DA SERVET

Dolar bazında değerlendirildiğinde de ücretlerde kayda değer bir yükseliş görüldü. 2018’de 2 bin 415 dolar olan ortalama yıllık ücret, 2022’de 2 bin 114 dolara geriledikten sonra hızla yükselerek 2024’te 5 bin 795 dolara, 2026’da ise 9 bin 635 dolara ulaştı. Böylece eğitim ücretleri döviz bazında da yaklaşık dört katına çıktı. Vakıf üniversitelerinin bütün kontenjanlarını doldurması hâlinde hedeflenen toplam ciro, 2018’de 2,47 milyar TL iken 2026’da 80,67 milyar TL’ye yükseldi. Gerçekleşen toplam gelir ise 2018’de 1,8 milyar TL’den, 2025’te 47,01 milyar TL’ye çıktı.

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Kontenjanlar 2018’de 156 bin 507 iken, 2025’te 189 bin 731 ile zirve yaptı, 2026’da ise 176 bin 80’e geriledi. Yüksek ücret artışlarının etkisiyle doluluk oranı da düşüş gösterdi. 2022’de yüzde 95,5, 2023’te yüzde 92,5 olan doluluk oranı, 2025’te yüzde 72,6 ile son sekiz yılın en düşük seviyelerinden birine indi.

“ZAM İÇİN DİRENDİLER”

Salim Ünsal, vakıf üniversitesi ücretlerinin 2023 öncesi mi yoksa sonrası mı daha rasyonel olduğu konusunda kesin bir değerlendirme yapmanın zor olduğunu belirtti. 2021’den sonra TÜİK’in açıkladığı kümülatif enflasyonun yüzde 700’e yaklaştığını, üniversitelerin ise yeni öğrenci ücretlerini bu dönemde 19 kat artırdığını ifade eden Ünsal, kurumların 2023’e kadar zam konusunda direndiğini, sonrasında ise sürdürülebilirlik sebebiyle yüksek artışlara yöneldiğini söyledi.

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Ünsal, bütün artışlara rağmen ortalama yıllık ücretin 400 bin lira seviyesinde kaldığını, özel okul ücretleriyle kıyaslandığında üniversite eğitiminin hâlâ görece daha düşük maliyetli olduğunu belirtti. Eğitimin anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Ünsal, vakıf üniversitelerinin yüksek kâr elde eden ticari kuruluşlar olarak değerlendirilmesinin gerçeği tam yansıtmadığını, dolar bazındaki artışın ise kur baskısı politikasından bağımsız ele alınamayacağını ifade etti.

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