Türkiye’de son yıllarda artan çocuk suçluluğu konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, tüm kurumların bir an önce çocuklarla ilgili çalışması gerektiğini belirterek, “Çünkü çocuk suçluluğunda dip dalga geliyor” dedi.

TBMM’de okul saldırıları ile ilgili kurulan araştırma komisyonuna bir sunum yapan Kamu Denetçisi Fatma Benli Yalçın, Türkiye’nin her yerinden Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuru imkanı olduğunu, bu kapsamda da çocukların da kendilerine müracaat ettiğini hatırlattı. Yalçın, çocukların park, spor salonu gibi taleplerle başvurması gerekirken, okuluna güvenlik görevlisi isteyen başvuruları almaya başladıklarını söyledi. Okul ziyaretlerinde KDK ile ilgili çocuklara bilgi verirken, okullardaki eksiklikler veya başka talepler konusunda kendilerine başvurulabileceğini anlattıklarını belirten Yalçın, “Biz bunu anlatırken, bazı çocuklar ‘Siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Sizin bu kadar paranız var mı? Siz mafya mısınız?’ diye soruyor. 10 yaşındaki çocuk sınıfına gelen birilerine ‘Siz mafya mısınız?’ diye soruyorsa, demek ki dizilerin ve mafya dizilerinin sosyal medyadaki yansımalarının çocuktaki karşılığı bu” dedi.

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ÇOCUK SUÇLULUĞU ALARM VERİYOR

Bir yılda 683 bin 823 çocuğun suça karıştığını, 330 bin 496 çocuk hakkında savcılıkların işlem yaptığını belirten Yalçın, bu rakamların alarm verici olduğunu söyledi. Yalçın, “Ben 10 yıldan fazladır cezaevi ziyaret eden birisi olarak net olarak söyleyebilirim, çocukların cezaevinden çıktıktan iki üç sene sonra tekrar girme oranları yaklaşık yüzde 80; tekrar suç işleme oranları çok yüksek” diye konuştu.

Tedbir alınmazsa 'dip dalga' geliyor! Çocuk suçluluğunda alarm zilleri çalıyor

ÇETECİLİĞE ÖZENİYORLAR

Çocukların, çeteciliğe özendikleri için birbirlerini çok ağır cezalandırabildiklerini belirten Yalçın, “Bu, kız/erkek fark etmiyor, kız çocuklarında da merdivenlere şampuan döküp diğerlerini merdivenden sürükleyebildikleri bir durum söz konusu” ifadelerini kullandı.

EBEVEYNLER ÇOCUĞUNA TOZ KONDURMUYOR

Okul ziyaretlerindeki rehber öğretmenlerin de ‘soruşturma tehdidi’ altında olduklarını dile getirdiklerini anlatan Yalçın, “CİMER şikâyetleriyle öğretmenler sürekli veliler tarafından baskılanıyor, ‘en ufak bir şeyde sürekli soruşturma geçirme tehdidi altındayız’ diyorlar. Dolayısıyla, öğretmenler artık öğrencilere hiçbir şey yapamayacak duruma geldiler. Diğeri ise şu an hiçbir ebeveynin çocuğunu en ufak toz kondurmadığı bir dönem içerisindeyiz” dedi.

Tedbir alınmazsa 'dip dalga' geliyor! Çocuk suçluluğunda alarm zilleri çalıyor

DİP DALGA GELİYOR

Yalçın, bugünden itibaren her şeyin bir tarafa bırakılarak çocuk üzerine çalışılması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Çünkü çocukta dip dalga geliyor. Kadın ve çocuğa karşı şiddeti kesin olarak yasaklayan kanunu çıkarmak zorundayız. Bunu yapmadığımız her gün Türkiye’de de maalesef Amerika’daki benzeri olaylar karşımıza gelecektir. Aklımızın, hayalimizin alamayacağı küçük yaştaki çocukların bize yaptığı müracaatlar var.”

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: HABER MERKEZİ

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