İzmir su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler 15 Haziran 2026 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İZSU tarafından duyurulan planlı çalışmalar ve ana boru arızaları nedeniyle birçok ilçede su kesintileri yaşanırken, gözler suların geleceği saatlere çevrildi.

İzmir'de su kesintileriyle ilgili güncel açıklamalar yayımlanmaya devam ediyor. İl genelinde altyapı yenileme çalışmaları, bağlantı işlemleri ve ana boru arızaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde geçici su kesintileri uygulanırken, vatandaşlar kesintilerin ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

İZMİR SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER 15 HAZİRAN 2026

İZSU'nun güncel arıza ve planlı çalışma programına göre 15 Haziran 2026 tarihinde Karabağlar, Gaziemir, Bergama, Bornova, Buca, Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Urla, Çiğli ve Ödemiş ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor.

Kesinti bitiş saatleri, planlı bakım bilgileri ve arıza bilgileri İZSU'nun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı.

İzmir su kesintisi yaşanan ilçeler 15 Haziran 2026! İzmirde sular ne zaman gelecek?

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECCEK?

İZSU tarafından yayımlanan bilgilere göre su kesintilerinin büyük bölümünün gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Kesintinin süresi arızanın büyüklüğüne ve ekiplerin sahadaki çalışmalarına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle vatandaşların güncel duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.

İzmir su kesintisi yaşanan ilçeler 15 Haziran 2026! İzmirde sular ne zaman gelecek?

İşte İzmir su kesintisi bitiş saatleri:

Bornova - Evka 3 - 14.10

Buca - Adatepe - 12.30

Dikili - Cumhuriyet - 13.30

Karaburun - Bozköy - 15.00

Kiraz - Cumhuriyet - 13.30

Urla - Torasan - 17.00

Çiğli - Ataşehir - 12.20

Ödemiş - Ortaköy - 14.05

Karabağlar - Sarıyer - 15 Temmuz 2026 16.00 (planlı çalışma)

Gaziemir - Atatürk, Menderes, Hürriyet, Fatih - 16 Haziran 2026 08.00 (planlı çalışma)

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