Ramazan Bayramı'nın yaklaşırken evlerde tatlı yapma telaşı başladı. Özellikle en çok merak edilen konuların başında baklava şerbetinin nasıl ve hangi sıcaklıkta döküleceği geliyor. Doğru teknik uygulanmadığında ise baklavanın tadı tamamen değişiyor.

Bayram sofralarının vazgeçilmez tatlılarından biri olan baklava, sadece hamuru ve iç harcıyla değil, şerbetiyle de lezzetini tamamlıyor. Ancak şerbetin yanlış zamanda veya yanlış sıcaklıkta dökülmesi, baklavanın çıtırlığını kaybetmesine ya da şerbeti çekmemesine neden olabiliyor.

Bu nedenle “Baklava şerbeti sıcak mı soğuk mu dökülür?” sorusu, özellikle evde baklava hazırlayanların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

BAKLAVA ŞERBETİ SICAK MI SOĞUK MU DÖKÜLÜR?

Baklava yapımında en önemli püf noktalardan biri, tatlı ve şerbet arasındaki sıcaklık dengesidir. En ideal yöntem, fırından yeni çıkmış sıcak baklavanın üzerine soğumuş şerbet dökülmesi. Bu sayede baklava hem çıtır kalır hem de şerbeti dengeli şekilde çeker.

Eğer hem baklava hem de şerbet sıcak olursa, tatlı hamurlaşır ve istenilen kıtır yapı kaybolur. Öte yandan her ikisinin de soğuk olması durumunda ise şerbet baklava tarafından yeterince emilmez. Bu nedenle sıcak-soğuk dengesi, baklavanın lezzeti açısından kritik bir rol oynuyor.

Şerbetin dökülme zamanı da en az sıcaklık kadar önemlidir. Fırından çıkan baklavanın ilk sıcağı geçtikten hemen sonra şerbet dökülmelidir. Çok erken dökülmesi durumunda şerbet buharlaşabilir, çok geç kalındığında ise tatlı şerbeti yeterince çekmeyebilir.

Şerbet dökme işlemi sırasında acele edilmemeli ve kepçe yardımıyla tüm dilimlere eşit şekilde dağıtılmalıdır. Bu yöntem, tatlının her yerinin aynı kıvamda olmasını sağlar ve şerbetin homojen şekilde emilmesine yardımcı olur.

BAKLAVA ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

Baklava şerbeti, temel olarak su, toz şeker ve birkaç damla limon suyundan oluşur. Standart bir ölçüyle hazırlamak için genellikle 4 su bardağı şeker ve 5 su bardağı su kullanılır. Bu karışım önce karıştırılır, ardından ocağa alınarak kaynatılır.

Şerbet kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika pişirilir. Ocaktan almaya yakın birkaç damla limon suyu eklenerek şerbetin kıvamı dengelenir ve şekerlenmesi önlenir. Ardından şerbet soğumaya bırakılır.

Şerbetin kıvamı da en az yapımı kadar önemlidir. Kaşıktan dökülürken ip gibi akıyorsa ideal kıvama ulaşmış demektir. Çok sulu bir şerbet tatlının lezzetini zayıflatırken, fazla koyu şerbet ise baklavanın şerbeti çekmesini zorlaştırır.

