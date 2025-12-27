Oryantal dansın sevilen ismi Asena ile Türk müziğinin efsane isimlerinden İbrahim Tatlıses, tam 22 yıl süren küslüğün ardından yeniden bir araya gelerek aralarındaki buzları eritti.

Uzun yıllar sahnelerin aranılan simalarından biri olan Asena, 8 yıl önce müzik hayatına kısa bir ara vererek iş adamı Hasan Dere ile nikah masasına oturmuştu. Ancak bu evlilik uzun sürmedi ve geçtiğimiz ekim ayında Asena, boşanarak yeniden sahnelere dönme kararı aldı.

Eski günlerine hızlı bir dönüş yapan Asena, sahne programlarına art arda çıkmaya başlamasının ardından, yıllar süren küslüğün ardından İbrahim Tatlıses ile de barıştı.

GEÇMİŞ EVLİLİKLERİ GERİDE KALDI

İbrahim Tatlıses, 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile hayatını birleştirmişti. Ancak bu evlilik de uzun sürmedi ve 2013 yılında son buldu. Asena ise 2017 yılında Hasan Dere ile evlendi ve geçtiğimiz ekim ayında bu birlikteliğini noktaladı. Her iki isim de geçmişte yaşadıkları evlilikleri geride bırakmış oldu.

BİR ARAYA GELDİLER

22 yıl aradan sonra yolları yeniden kesişen Asena ve Tatlıses, dün akşam özel bir buluşmada bir araya geldi. Yoğun konser ve program maratonu bulunan İbrahim Tatlıses, yılbaşı programı çekimleri için setteydi ve bu sırada Asena ile karşılaştı.

Barışma sonrası her iki ismin de geçmişteki anlaşmazlıkları geride bıraktıkları ve samimi bir sohbet gerçekleştirdikleri öğrenildi.

