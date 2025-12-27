Kiev’e yönelik Rus saldırıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’den dikkat çeken bir hamle geldi. Zelenskiy, Rusya’nın en az 60 günlük ateşkesi kabul etmesi halinde, ABD Başkanı Donald Trump ile hazırlanan barış planını ulusal referanduma götürmeye açık olduklarını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın en az 60 günlük bir ateşkesi kabul etmesi halinde, ABD Başkanı Donald Trump ile hazırlanan barış planını ulusal referanduma götürmeye açık olduğunu söyledi.

KİEV’DE SALDIRILAR SÜRÜYOR

Öte yandan Kiev’de Rusya’nın gece saatlerinde düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında 28 sivil yaralandı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, yaralılardan 13’ünün hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Başkentin yaklaşık üçte birinde ısıtma kesintisi yaşanırken, birçok bölgede elektrikler gitti. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Düzenlenen 26 saldırıda üç termal enerji santrali hasar aldı, bir hidroelektrik santrali devre dışı bırakıldı. Odessa bölgesine yapılan 3 saldırıda yakıt depoları ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait deniz piyadeleri eğitim üssü vuruldu. Harkov ve çevresine yönelik 2 saldırının ise depoları, hava savunma sistemlerini ve hava savunma silahlarını hedef aldığı aktarıldı.

Ukrayna bölünecek mi? Kiev bombalanırken Zelenskiy’den referandum hamle!

TRUMP İLE KRİTİK GÖRÜŞME TARİHİ NETLEŞTİ

Zelenskiy, Axios’a verdiği röportajda, Trump ile 28 Aralık’ta bir araya gelmeyi planladıklarını ve Rusya ile savaşı sona erdirmeye yönelik bir çerçeve üzerinde uzlaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Görüşmede, planın son şeklinin verilmesi bekleniyor.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Ukrayna yaktı geçti! Rus üssünde 100 milyon dolarlık darbe

ABD Başkanı Donald Trump ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yarın yapacağı görüşmeye ilişkin, "(Zelenskiy'nin) Elinde ben onaylayana kadar hiçbir şey yok. Elinde ne olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

20 MADDELİK BARIŞ PLANI MASADA

Zelenskiy’e göre müzakerelerin temelini, büyük bölümü ABD ve Ukrayna ekipleri arasında daha önce koordine edilen 20 maddelik bir plan oluşturuyor. Planın halen değişikliklere açık olduğu, ancak ateşkes sağlanması halinde sürecin hızlanacağı aktarıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR DÜNYA Zelenskiy bombayı patlattı! 20 maddelik barış planında Trump detayı

TOPRAK TAVİZİ İHTİMALİ GÜNDEMDE

Axios’un daha önce aktardığı bilgilere göre Trump’ın önerisi, Ukrayna açısından ağır başlıklar içeriyor. Bu başlıklar arasında Donbas’ın bazı bölümlerinin devri, Ukrayna ordusunun sınırlandırılması ve NATO üyeliği girişiminden vazgeçilmesi yer alıyor. Zelenskiy, şartları iyileştirmek istediklerini, ancak toprakla ilgili çok zor kararlar gerekirse bunun halkın onayına sunulacağını kabul etti.

Kiev’de Rusya’nın gece saatlerinde düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında 28 sivil yaralandı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, yaralılardan 13’ünün hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Başkentin yaklaşık üçte birinde ısıtma kesintisi yaşanırken, birçok bölgede elektrikler gitti. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GÜVENLİK GARANTİLERİ TARTIŞMA KONUSU

Çözülmemiş başlıklardan biri, ABD’nin Ukrayna’ya vereceği güvenlik taahhütlerinin süresi oldu. Mevcut öneride 15 yıllık yenilenebilir bir anlaşma öngörülüyor. Zelenskiy, bu sürenin yetersiz olduğunu ve daha uzun vadeli bir garanti istediklerini söyledi.

Ukrayna bölünecek mi? Kiev bombalanırken Zelenskiy’den referandum hamle!

MOSKOVA ATEŞKESİN FARKINDA

Zelenskiy, istihbarat bilgilerine göre Moskova’nın, referandum ilan edilmesi halinde ateşkesin zorunlu olduğunun farkında olduğunu dile getirdi. Ancak Rusya’nın anlaşmanın tüm kapsamını kabul edip etmeyeceğinin belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

ABD VE UKRAYNA EKİPLERİ ÖNE ÇIKTI

Zelenskiy, müzakerelerde ABD elçileri Jared Kushner ve Steve Witkoff’un rolünü olumlu karşıladığını söyledi. Ukrayna tarafındaki süreci yöneten Ulusal Güvenlik Danışmanı Rustem Umerov’a da teşekkür etti.

TRUMP’IN KİEV ZİYARETİ GÜNDEMDE

Zelenskiy, Trump’ın Ukrayna’yı ziyaret etmesinin, muhtemel anlaşmanın halka anlatılması açısından faydalı olabileceğini dile getirdi. Sürecin artık teknik görüşmelerin ötesine geçtiğini vurgulayan Zelenskiy, “Karar verme zamanı” ifadesini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası