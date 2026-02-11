Yeraltı dizisinde Merdan Hanoğlu karakteriyle dikkat çeken Burak Sevinç’in hayatı, kariyeri ve rol aldığı projeler merak konusu oldu. Hem oyunculuğu hem de müzik geçmişiyle öne çıkan Sevinç’in biyografisi araştırılıyor.

Son dönemde Yeraltı dizisinde canlandırdığı Merdan Hanoğlu karakteriyle gündemde olan Burak Sevinç, televizyon ve sinema projelerindeki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce Söz, Leke ve Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan Sevinç’in kariyer yolculuğu yeniden gündeme geldi.

BURAK SEVİNÇ KİMDİR?

Burak Sevinç, 27 Ekim 1985 tarihinde Zonguldak’ta dünyaya geldi. Ud sanatçısı Özcan Sevinç’in oğlu olan oyuncu, küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe bir ortamda büyüdü. İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak’ta tamamladıktan sonra İstanbul’a taşınarak Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Toplulukları bölümünde eğitim aldı. Ancak üniversiteyi ikinci sınıfta bırakarak müzisyenlik kariyerine ağırlık verdi.

Henüz 11 yaşındayken Türk Sanat Müziği Derneği’nde kanun eğitimi almaya başlayan Sevinç; keman, ud, kanun ve gitar gibi enstrümanları çalıyor. 1997 yılında Zonguldak Sanat Müziği Derneği’nde sahne almaya başlayan oyuncu, bir dönem Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası’nda profesyonel müzisyen olarak görev yaptı.

BURAK SEVİNÇ OYNADIĞI DİZİLER

Burak Sevinç’in oyunculuk kariyeri 2011 yılında “Babam İçin” dizisiyle başladı. Ardından Yol Ayrımı, Ben Onu Çok Sevdim ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda rol aldı. Asıl çıkışını ise 2017-2019 yılları arasında yayınlanan Söz dizisinde canlandırdığı Fethi Kulaksız karakteriyle yaptı.

Daha sonra Leke dizisinde başrol oynayan oyuncu, 2020 yılında Kırmızı Oda’da Doktor Deniz Saner karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli dizisinde Hacı Bayram-ı Veli’yi canlandıran Sevinç, İçimizdeki Ateş ve Hudutsuz Sevda projelerinde rol aldı.

Babam İçin - 2011

Yol Ayrımı - 2012

Ben Onu Çok Sevdim - 2013

Kurtlar Vadisi Pusu - 2013-2015

Evli ve Öfkeli - 2015-2016

Altınsoylar - 2016

Söz - 2017-2019

Leke - 2019

Kırmızı Oda - 2020-2021

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli - 2022

İçimizdeki Ateş - 2022

Hudutsuz Sevda - 2023-2025

Yeraltı - 2026 - günümüz

