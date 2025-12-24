ABD ile Ukrayna, yaklaşık dört yıldır süren savaşı sona erdirmeyi hedefleyen barış planında birçok kritik başlıkta ortak noktaya ulaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’nin desteğiyle hazırlanan ve savaşı sona erdirmeyi hedefleyen yeni barış planı taslağını kamuoyuna duyurdu.

Hazırlanan yeni taslakta, Kiev’in kontrolündeki Donbas bölgesinde uluslararası güçler tarafından denetlenecek askerden arındırılmış bir bölge kurulmasına kapı aralıyor.

Zelenskiy, Ukrayna birliklerinin geri çekilmesinin Rus güçlerinin eş zamanlı çekilmesine bağlı olacağını net şekilde ortaya koydu.

Planın, ABD, Avrupa, Ukrayna ve Rusya arasında imzalanacak bir çerçeve anlaşmanın kısaltılmış 20 maddelik versiyonu olduğu aktarıldı.

28 MADDEDEN 20 MADDEYE DÜŞÜRÜLDÜ

Kasım sonunda Washington tarafından sunulan ve Kiev tarafından kabul edilmeyen 28 maddelik ilk taslak, yapılan temasların ardından 20 maddeye indirildi. Yeni metin, taraflar arasında ilerleme sağlanan başlıklar içeriyor. Buna karşın iki kritik konu çözümsüz kaldı.

Gündemde kalan başlıkların başında Rus ordusunun kontrolündeki Zaporizhzhia nükleer santralinin geleceği ve Ukrayna toprakları yer alıyor. Bu iki konunun devlet başkanları düzeyinde ele alınması öngörülüyor.

DONBAS İÇİN ASKERDEN ARINDIRILMIŞ BÖLGE ŞARTI

Yeni taslağa göre Donbas’ta kurulacak askerden arındırılmış bölge, uluslararası güçlerin denetiminde olacak. Ukrayna ordusunun geri çekilmesi, Rus birliklerinin aynı şekilde sahadan ayrılması şartına bağlanıyor. Ateşkesin ise bu temel anlaşmazlıklar çözülmeden yürürlüğe girmeyeceği ileri sürülmekte.

TRUMP ETKİSİ!

Zelenskiy, Washington ile yapılan görüşmelerde güvenlik, ekonomi ve siyasi çerçeveye dair temel maddelerde mutabakat sağlandığını açıkladı. Ancak Donbas’taki toprak kontrolü ve Zaporizhzhia nükleer santralinin geleceği hala çözümsüz kalıyor.

ZAPORİZHZHİA SANTRALİ KRİZİ SÜRÜYOR

Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan ve Rus kontrolündeki Zaporizhzhia’nın yönetimi de masadaki diğer kritik dosya. ABD, santralin Ukrayna, Rusya ve ABD’nin yer aldığı bir konsorsiyum tarafından işletilmesini öneriyor. Kiev ise güvenlik ve denetim şartlarının netleşmesini istiyor.

KREMLİN NE DEDİ?

Kremlin, Kiev’in açıkladığı 20 maddelik barış planına ilişkin doğrudan bir yorum yapmadı. Moskova’dan yapılan kısa açıklamada, Rusya’nın pozisyonunu “formüle ettiği” ifade edildi. Rus yetkililer, planın içeriğine dair ayrıntılı bir değerlendirme paylaşmadı.

TOP ARTIK MOSKOVA’DA

Ukrayna lideri , ABD aracılığıyla Moskova’dan kısa süre içinde cevap beklediklerini söyledi.

Kiev cephesinde mesaj net: Ukrayna ve müttefikleri yeni çerçeveyi masaya koydu, şimdi karar Rusya’nın önünde.

