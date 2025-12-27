Sinop’ta dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kent genelinde 34 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yolları yeniden açmak için sahada aralıksız çalışma yürütüyor.

Yoğun kar yağışı sonrası Merkez ilçede 12, Erfelek ilçesinde ise 22 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Sinop Valiliği koordinesinde yürütülen kış tedbirleri kapsamında, ilin özellikle yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları hız kazandı.

Karayolları ekipleri, Ayancık-Türkeli devlet yolu ile Ayancık-Sakız, Ayancık-Erfelek, Sinop-Boyabat ve Dikmen-Durağan güzergâhlarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan bir kamyon, iş makinesi yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

Kar yağışı hayatı durdurdu! Bu kentte 34 köy yolu ulaşıma kapandı

Kapanan köy yollarında ise İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarına devam ederken, ulaşımın en kısa sürede normale döndürülmesi hedefleniyor. Yetkililer, sürücüleri olumsuz yol koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, mevsim şartlarına uygun kış lastiği kullanılması çağrısında bulundu.

Öte yandan sahada görev yapan ekiplerin zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulanırken, vatandaşların yapılan uyarılara hassasiyet göstermesi istendi.

