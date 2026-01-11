Kar yağışlarının etkisini gitgide göstermesiyle gözler " 12 Ocak 2026 Tekirdağ'da okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. İşte son dakika Tekirdağ Valiliği kar tatili açıklaması...

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği merak konusu haline geldi. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, "Tekirdağ'da okullar tatil mi?" sorusuna cevap verdi.

Tekirdağ’da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Bu kapsamda eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Ancak 12 Ocak Pazartesi günü için herhangi bir kar tatili açıklaması gelmedi.

Şu ana kadar Tekirdağ Valiliği tarafından resmi bir tatil duyurusu yapılmadı. Ancak yoğun yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceği yönündeki açıklamaları yakından takip ediyor. Tekirdağ'da muhtemel kar tatili haberi, Valilik resmi internet sitesi ya da sosyal medya hesapları üzerinden duyurulmaktadır.

