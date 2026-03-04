ABD Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Hava Kuvvetleri Generali Dan Caine, Pentagon Basın Brifing Odası'nda kameraların karşısına geçti.

Orta Doğu’daki savaşın beşinci gününe girilirken tüm dünyanın gözü ve kulağı Washington’a kilitlendi. ABD Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Hava Kuvvetleri Generali Dan Caine, "Destansı Gazap Operasyonu"nun (Operation Epic Fury) gidişatını aktarmak üzere Pentagon Basın Brifing Odası’nda kameraların karşısına geçti.

Savaşın gidişatına dair önemli açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı şunları söyledi:

"Şu an itibarıyla İran askeri olarak bitmiş durumdadır; deyim yerindeyse onları havada ve karada tek tek avlıyoruz. Rejimin tüm savaş kabiliyetini sistematik olarak ortadan kaldırıyoruz. En önemlisi de bu devasa yıkımı sadece 4 gün gibi kısa bir sürede, yani bir haftadan bile az bir zamanda başardık. İran hava sahasını tamamen ele geçirdik; gökyüzünde artık sadece bizim mutlak hakimiyetimiz var. Amerika kazanıyor; kararlı, yıkıcı ve acımasız bir şekilde.

"2.DÜNYA SAVAŞI'NDAN BERİ İLK: SAVAŞ GEMİSİNİ BATIRDIK"

Onlar mahvoldu ve bunu biliyorlar. Veya en azından, yakın zamanda bunu bilecekler. "Onları havada ve karada tek tek avlıyoruz. Rejimin tüm savaş kabiliyetini sistematik olarak ortadan kaldırıyoruz. Hatta İran’ın 'asla batmaz' denilen o dev savaş gemisini bile okyanusun dibine gönderdik. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana eşi benzeri görülmemiş bir torpido saldırısı gerçekleştirdik. Son gülen yine Trump oldu.

Arka arkaya daha büyük dalgalar gelecek. Daha yeni başladık...

HASSAS YERÇEKİMİ BOMBASI KULLANACAĞIZ

Bu asla adil bir mücadele olması amaçlanmadı ve adil bir mücadele de değil. Onlar yerdeyken onları yumruklamaya devam ediyoruz. Kimse bizden merhamet beklemesin; daha fazla ve daha büyük saldırı dalgaları geliyor, biz aslında daha yeni başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ordusu, İran hedeflerine karşı sınırsız sayıda hassas yerçekimi bombası kullanacak.

İran'ın üst düzey lider kadrosu artık yok, hepsi öldü. Yeni bir lider seçebilecek olan o sözde yönetim kurulu ya öldürüldü, ya kayboldu ya da sığınaklarda korku içinde saklanıyor. Üst düzey generallerden erlere kadar tüm ordu hiyerarşisi felç olmuş durumda; ne iletişim kurabiliyorlar ne de konuşabiliyorlar. Mühimmat stoklarımızla ilgili asılsız iddiaların aksine, Amerikan ordusu her zaman operasyon yürütecek tam kapasiteye sahiptir. Sığınak delici bombalarımızla yerin metrelerce altındaki tehditleri imha etmeye devam ediyoruz."

"SÜLEYMANİ'NİN GEMİSİNİ DİBE GÖMDÜK"

İran’ın 'asla batmaz' denilen o dev savaş gemisini, Kasım Süleymani'nin adını taşıyan o sembol gemiyi okyanusun dibine gönderdik. Bir Amerikan denizaltısı uluslararası sularda gerçekleştirdiği nokta atışıyla İran gemisini sulara gömdü.

SUİKASTÇI KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

İran'ın üst düzey lider kadrosu artık yok. Başkan Trump'a yönelik hain suikast girişiminin arkasındaki o komutanın (Rehman Mekdum) öldürüldüğü bilgisini teyit ediyoruz. Üst düzey generallerden erlere kadar tüm ordu hiyerarşisi felç olmuş durumda; ne iletişim kurabiliyorlar ne de konuşabiliyorlar. İran rejimine sesleniyorum: Ya silahlarınızı bırakıp teslim olursunuz ya da kesin ölümle yüzleşirsiniz. Geri dönüşü olmayan bir yoldayız."

Ayrıntılar geliyor...

