Kan kanserlerinin tedavisinde yeni dönem başlıyor. Bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesini esas alan immünoterapilerin birçok hematolojik kanserde kullanıldığı ve standart tedavi haline geleceği belirtiliyor.

Hematoloji Eğitim ve Araştırma Derneği'nce bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi", 3 kıta ve 8 ülkeden 300’ün üzerinde bilim insanının katılımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Bafra ilçesinde gerçekleştirildi. Kongrede, Türkiye’nin hızla dönüşen hematoloji ekosistemi, eğitim, klinik hizmet, araştırma altyapısı ve bilimsel işbirlikleri ele alındı. Ayrıca kongrede, moleküler hematoloji, immünoterapi, hücresel tedaviler, genomik tıp, kök hücre nakli, aferez, hematolojik aciller ve klinik araştırmalar gibi alanlarda 50’den fazla oturum ve iki ileri eğitim kursu yapıldı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Hematoloji Eğitim ve Araştırma Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, immünoterapilere yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini şu sözlerle aktardı:

"Gelecek, hücresel tedavilerde, immünoterapilerde ve genetik çalışmalardadır ve ülkemiz de bu gelişmelere hazırdır. Yakın gelecekte klasik mevcut tedavilerin azaldığını, bunun yerine yenilikçi tedavilerin başında gelen immünoterapilerin artık standart bir tedavi olacağı döneme doğru gidiyoruz. Bize düşen görev ise hazır ve hazırlıklı olmaktır. Yani önümüzdeki projeksiyonda kan, lenf bezi, kemik iliği kanserlerinde immünoterapiler, hematolojinin geleceği değil tedavinin asıl bileşeni olacaktır. Sonrasında da bunların çeşitli kombinasyonları birlikte ya da ardışık kullanılacaktır. Bu aşamadan sonra hematolojik kanserleri, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi tedavi edebileceğiz."

Derneğin eski dönem Başkanı Prof. Dr. Burhan Turgut da şu değerlendirmelerde bulundu:

"CAR-T ve ileri immünoterapilerin artık tıbbın geleceği değil, bugünü haline geldi. CAR-T, antikorlar, hücresel tedaviler ve gen düzenleme teknolojileri hematolojik kanserlerde oyunun kurallarını değiştirmektedir. Türkiye’nin iyi üretim uygulamaları (GMP) altyapısını güçlendirmesi, ulusal İleri Tedavi Tıbbi Ürünleri (ATMP) stratejisini hayata geçirmesi ve uzun dönem yan etki yönetimi için immünoterapi rehberleri hazırlaması artık kaçınılmazdır."

Kongre Başkanı Prof. Dr. Seçkin Çağırgan da “Hedefe yönelik tedaviler ve immün yaklaşımlar hastaların yaşam süresini belirgin uzatıyor” dedi. Hedefe yönelik ajanların artık klasik kemoterapinin tamamlayıcısı değil, çoğu durumda ilk seçeneği haline geldiğini aktaran Çağırgan, "Lenfoma ve miyelomda CAR-T, BCMA ve GPRC5D hedefli yaklaşımlar sağkalımda devrim niteliğinde sonuçlar vermektedir" diye konuştu.

Kongre Sekreteri Prof. Dr. Sinan Dal da hematolojinin yalnızca tedavi değil, rehabilitasyon, psikososyal destek ve yaşam kalitesini bütüncül olarak ele alan bir bilim olduğunu vurguladı. Yenilikçi yaklaşımlar ve immünoterapi tedavilerinde Türkiye’nin konumuna dair bilgi veren Dal, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu konuda hazırlığını çok önceden yaptı. Laboratuvar, altyapı anlamında hazırlıklar yaklaşık 10 yıl öncesinde başlatıldı. Şu anda immünoterapi denilen hücresel tedavilere dahil bütün yenilikçi tedavileri uygulayabilecek bir ülkeyiz. Birçok hematolojik kanserde immünoterapiler uygulanabiliyor. İlerleyen dönemlerde klinik çalışmalar sonuçlandıktan sonra hematoloji alanında birçok hastada yeni immünolojik bazlı tedaviler kullanılacaktır."

