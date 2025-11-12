Belirti vermiyor ama ölümcül… Akciğer kanserinde erken tanı önemli

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erol, akciğer kanserinin hem erkeklerde hem kadınlarda en sık görülen ve en fazla ölüme yol açan kanser türlerinden biri olduğunu belirterek, "Ne yazık ki hastalık çoğu zaman ileri evrelere gelene kadar belirgin bir belirti vermez. Bu nedenle erken tanı, tedavi başarısının en kritik anahtarıdır" dedi.

ERKEN CERRAHİ YÜZDE 70’İN ÜZERİNDE YAŞAM ŞANSI SAĞLIYOR

Doç. Dr. Erol, akciğer kanserinin tedavisinde cerrahi müdahalenin yeri ve zamanlamasının hayati önem taşıdığını belirterek, "Tümör küçükken ve diğer organlara yayılmamışken yapılan ameliyat, hastalığın tamamen ortadan kaldırılma şansını büyük ölçüde artırır. Erken evrede yapılan cerrahi tedavilerde 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 70'lerin üzerindedir. Bu oran, ileri evrelerde dramatik biçimde düşmektedir" ifadelerini kullandı.

KISA SÜREDE İYİLEŞME ŞANSI…

Gelişen teknoloji sayesinde minimal invaziv yöntemlerin artık hastalar için önemli avantajlar sunduğunu da belirten Doç. Dr. Erol, "Videotorakoskopik cerrahi teknikleri ile hastalar daha kısa sürede iyileşiyor, ağrı ve komplikasyon oranları azalıyor" diye konuştu.

UZUN YILLAR SİGARA KULLANANLAR DİKKAT

Doç. Dr. Muharrem Erol, özellikle uzun yıllar sigara kullanmış ve 50 yaş üzeri bireylerin düşük doz bilgisayarlı tomografi ile düzenli tarama yaptırmasının erken tanı açısından hayati önem taşıdığını belirterek, "Akciğer kanseri erken yakalandığında tedavi edilebilir bir hastalıktır. Farkındalık, düzenli kontrol ve zamanında cerrahi müdahale, hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.