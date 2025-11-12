Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Belirti vermiyor ama ölümcül… Akciğer kanserinde erken tanı önemli

Belirti vermiyor ama ölümcül… Akciğer kanserinde erken tanı önemli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Belirti vermiyor ama ölümcül… Akciğer kanserinde erken tanı önemli
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Akciğer kanseri, dünya genelinde en yaygın ve en ölümcül kanser türleri arasında yer alıyor. Erken evrede genellikle belirti vermemesi, teşhisi güçleştiriyor. Doç. Dr. Muharrem Erol, erken tanı ve cerrahi tedavinin hastalarda yaşam süresini önemli ölçüde uzattığını belirtiyor.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erol, akciğer kanserinin hem erkeklerde hem kadınlarda en sık görülen ve en fazla ölüme yol açan kanser türlerinden biri olduğunu belirterek, "Ne yazık ki hastalık çoğu zaman ileri evrelere gelene kadar belirgin bir belirti vermez. Bu nedenle erken tanı, tedavi başarısının en kritik anahtarıdır" dedi.

ERKEN CERRAHİ YÜZDE 70’İN ÜZERİNDE YAŞAM ŞANSI SAĞLIYOR

Doç. Dr. Erol, akciğer kanserinin tedavisinde cerrahi müdahalenin yeri ve zamanlamasının hayati önem taşıdığını belirterek, "Tümör küçükken ve diğer organlara yayılmamışken yapılan ameliyat, hastalığın tamamen ortadan kaldırılma şansını büyük ölçüde artırır. Erken evrede yapılan cerrahi tedavilerde 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 70'lerin üzerindedir. Bu oran, ileri evrelerde dramatik biçimde düşmektedir" ifadelerini kullandı.

KISA SÜREDE İYİLEŞME ŞANSI…

Gelişen teknoloji sayesinde minimal invaziv yöntemlerin artık hastalar için önemli avantajlar sunduğunu da belirten Doç. Dr. Erol, "Videotorakoskopik cerrahi teknikleri ile hastalar daha kısa sürede iyileşiyor, ağrı ve komplikasyon oranları azalıyor" diye konuştu.

UZUN YILLAR SİGARA KULLANANLAR DİKKAT

Doç. Dr. Muharrem Erol, özellikle uzun yıllar sigara kullanmış ve 50 yaş üzeri bireylerin düşük doz bilgisayarlı tomografi ile düzenli tarama yaptırmasının erken tanı açısından hayati önem taşıdığını belirterek, "Akciğer kanseri erken yakalandığında tedavi edilebilir bir hastalıktır. Farkındalık, düzenli kontrol ve zamanında cerrahi müdahale, hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hacel obasını engin mi sandın sözleri nedir, kim söylüyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Karadeniz kumundan ağrı kesici kumaş! Hülya Avşar sağlık sektörüne girdi - SağlıkHülya Avşar sağlık sektörüne girdiBeyin yaşlanmasını yavaşlatıyor! Bilim insanları 86 bin kişiyi inceledi ve... - SağlıkBeyin yaşlanmasını yavaşlatıyor!Hava ve idrardan üretilecek, astronotlar kullanacak! 'Solein' protein tozu test edilecek - SağlıkHava ve idrardan üretilecek, astronotlar kullanacak!Evinde hava alırken feci son… Muhammet Taştan hayatını kaybetti - SağlıkEvinde hava alırken feci son… Muhammet Taştan hayatını kaybettiGrip gibi başlıyor, ölümcül seyredebilir! Uzmanı ‘önlem şart’ diyerek uyardı - SağlıkGrip gibi başlıyor, ölümcül seyredebilir! Uzmanı ‘önlem şart’ diyerek uyardıGrip, bronşit, zatürre hızla yayılıyor… Basit bir öksürük akciğer enfeksiyonuna dönüşebilir - SağlıkGrip, bronşit, zatürre hızla yayılıyor… Basit bir öksürük akciğer enfeksiyonuna dönüşebilir
Sonraki Haber Yükleniyor...