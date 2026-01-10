Uzmanlar, okul devamsızlığı, aile içi şiddet ve olumsuz çocukluk deneyimlerinin çocukları suça sürüklediğini, birçok suça karışan çocuğun psikiyatrik sorunlar yaşadığını vurguluyor.

ESMA ALTIN / ANKARA - Meclis Çocuk Suçlular Araştırma Komisyonu’nda bilgi veren uzmanlar, çocukları suça sürükleyen en temel faktörün okul devamsızlığının yaygınlaşması olduğuna işaret ederek, okullaşmanın bulunmadığı yerlerde de çocukların sokağa itildiğini belirtti.

Çocukların aile içinde gördükleri şiddet ve istismar sonrası sokağa yöneldiğini ifade eden uzmanlar, “Eğer çocuk sokakta kalırsa gidebileceği iki yer var: Ya kendi yaşıtlarıyla kurduğu suç çeteleri ya da var olan organize suç çetelerinin yanında yaşamak. Hiçbir çocuğun tek başına sokakta yaşama şansı olmuyor” dedi.

Uzmanlar ayrıca Türkiye’de son 20 yılda bireysel silahlanmanın çok arttığını belirterek, ateşli silahla yaralama ve öldürme olaylarının çok fazla görüldüğünü, bunun da problemin temel etkenlerinden biri olduğunu bildirdi. Suça sürüklenen çocukların çoğunda olumsuz çocukluk deneyiminin yüzde 96’ya varan bir oranda olduğunu ifade eden uzmanlar, bu açıdan her 10 çocuktan en az 9’unun bir şekilde olumsuz olaylar yaşadığını aktardı.

Uzmanlar suç işleyen çocukların yüzde 70’e yakınında psikiyatr hastalığı olduğunun bilgisini verdi.

