TBMM’ye bilgi veren Anadolu Üniversitesinden Prof. Dr. Aliye Mavili, çocuk suçluların yüzde 13 arttığını, suç sayısının da 178 binden 202 bine çıktığını söyledi. Mavili “Çocukların yüzde 40’ı öfkeli ve saldırgan, yüzde 35’i tehditkâr. Suça yönelmiş çocukların yüzde 75’inin öfke kontrolü yok” dedi.

Suça sürüklenen çocukları araştırmak maksadıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu vahim tabloyu ortaya koydu. Komisyona bilgi veren Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aliye Mavili, çocuklar arasındaki suç işleme oranlarının 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında arttığını söyledi. Mavili, 2024 yılında 178 bin olan suç sayısının bir yıl içinde 202 bini aştığını kaydetti.

2024 yılındaki istatistiklere göre, çocukların yüzde 40’ının ciddi saldırganlık ve öfke gösterdiği, yüzde 35’inin ise tehditle uğraştığını aktaran Prof. Dr. Mavili, suça yönelmiş çocukların yüzde 75’inin dürtü ve öfke kontrolü ile kendisiyle ilgili davranış düzenlemesine ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Suç çağı olarak kabul edilen riskli davranışı ülkemizde 13 yaşında başladığını belirten Mavili “7 yaşından itibaren suç tanımı yapan pek çok ülke var ama 16 yaşına yönelik de ülkeler var. Örneğin; Danimarka, Finlandiya ve Norveç gibi sosyal refahın öncü devletlerinde, 16 yaşından itibaren çocuk suç işlediği zaman cezai soruşturma ve kovuşturma işlemlerine başlanıyor” dedi.

Çocuklarda suç eğiliminin artmasına sebep olan bireysel, ailesel, toplumsal etkilerden oluşan üçlü ekosistemden kaynaklanan kronik problemlere dikkat çeken Mavili, aile ve çocuklar arasında maddi bağımlılığın artışına yönelik ciddi bir risk alanı oluştuğunu ifade etti.

Mavili, şu değerlendirmede bulundu:

Çocuğun bireysel özelliklerinde suça teşvik eden unsurlar açısından engellilik, sosyopatik kişilik bozukluğu, madde kullanma ve ailede şiddet deneyimi yaşıyor olması, yoksulluk, bağımlılıkla meşgul birisinin, suçlu, hükümlü bir aile üyesinin olması önemli risk faktörleridir. Yine ailede şiddetin varlığı ve kendi içinde kalabalık bir aile olması, babanın madde bağımlısı olması, işsiz olması, annenin yeteri kadar denetim yapamaması, kısacası birlik ve bütünlüğün bozulduğu ailelerde çocukların ailesel özelliklerinin suça yönelmeyi sağlayan temel bir unsur olduğunu da görüyoruz.

