Papa 14. Leo, İstanbul'daki temasları sırasında Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ile görüştü. Andrea Minguzzi, "Bunu da yaptı Ahmet. Beni Papa ile görüştürdü" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi, İstanbul'da bulunan Papa 14. Leo ile bir araya geldi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Vatikan İstanbul Temsilciliği'nde gerçekleşen görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Andrea Minguzzi, gözyaşlarına hakim olamadı.

Papa ile görüştüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Andrea Minguzzi, "Bugün ağladım ama mutluluktan ağladım. Bunu da yaptı Ahmet, beni Papa ile görüştürdü" ifadelerini kullandı.

"EN İÇTEN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Papa'ya iki hafta önce mektup yazdığını söyleyen Minguzzi, "Bugün Türkiye'deki apostolik ziyaret kapsamında Papa ile bir araya gelme onurunu yaşadım. Onun hatırasının barışa ilham vermeye devam etmesi en büyük dileğimizdir" dedi.

"Yürüttüğümüz kardeşlik misyonu için dua etmelerini rica ettim" diyen Andrea Minguzzi, "Yaptığımız her eylemin diğer insanların hayatında gerçek bir iyiliğe dönüşmesi için Papa'ya Mattia Ahmet'in Müslümanlar tarafından da kardeşliğin meleği olarak görüldüğünü, bu yüzden inananlar arasında bir buluşma noktası olabileceğini ifade ettim. Bana kabul gösterdiği, beni huzuruna aldığı ve hayatımın en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiği için Papa'ya en içten şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Andrea Minguzzi'nin açıklamaları sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

