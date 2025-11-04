Akciğer kanserinde radyoterapi sonucunu etkileyen 12 gen bulundu

ZİYNETİ KOCABIYIK - Türk bilim insanları akciğer kanserinde radyoterapiye cevabı belirleyen 12 gen tespit etti.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Validebağ Araştırma Merkezi işbirliğinde, küçük hücre dışı akciğer kanserinde radyoterapi sonrasında yüksek doz radyasyonun gen yapısı üzerindeki etkilerini belirlemek ve hangi genlerin anlamlı düzeyde değiştiğini tespit etmek için bilimsel çalışma yapıldı.

Çalışmanın en dikkati çekici sonuçlarından birinin radyoterapi sonrasında beş gende ciddi düzeyde artış gözlenmesi olduğuna dikkati çeken Proje koordinatörü SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Aras “Bunlar, hastalığın nüksetmesinde ve beyin ya da kemik metastazında rol oynayan genler. Bu da tümörün radyoterapiye karşı direnç gösterdiğini ortaya koyuyor. Radyoterapiye karşı savunma geliştiren kanser hücreleri, tedaviye dirençli hâle geliyor, hastalık nüks ederek veya metastazla geri dönebiliyor” diye konuştu.