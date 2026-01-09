Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın dışlandığını ve iftiralara maruz kaldığını belirterek partisinden istifa edip AK Parti’ye geçişi CHP’yi karıştırdı.

HABER MERKEZİ - Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal “Bu mesele, günlük polemiklerle geçiştirilemez, sonucu olduğu kadar o sonuca yol açan nedenleri de ciddiyetle ele almayı gerektirir” dedi.

Çakır’ın AK Parti’ye geçişinden Kılıçdaroğlu’nun sorumlu tutulmasına tepki gösteren Sarıbal, geçmişle hesaplaşmanın refleks hâline getirilmesinin siyaseti bulanıklaştırılacağını söyledi. “Kılıçdaroğlu’nun siyasal çizgisi bu tartışmalarla lekelenmez” diyen Sarıbal “Siyaset, sabırlıdır; acele hüküm vermez. Ama sonunda kimin sorumluluk aldığını, kimin sessizliğe sığındığını ayırt eder. Bu nedenle, o günlerin karar süreçlerinde sorumluluk taşıyanların; açık konuşması gerekir” ifadelerini kullandı. Sarıbal’ın bu sözleri Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte Ali Mahir Başarır, Bülent Tezcan ve Veli Ağbaba’yı kastettiği öğrenildi.

Orhan Sarıbal, son dönemde muhaliflerin ihraç edilmeleri hakkında da “Parti disiplin kurulları, parti üyelerini ihraç etmek için kurulmuş birer tasfiye komisyonu değildir; örgütün kendi etiğini, kültürünü ve birliğini koruyabilmesi için vardır” tepkisini gösterdi.

