AK Parti, kritik büyükşehir belediyeleri ve milletvekilleriyle yürüttüğü transfer görüşmelerini hızlandırdı. Fatih Atik’in aktardığı bilgilere göre, AK Parti’nin Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa ve İzmit merkezli olarak yürüttüğü büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile temasları var. Atik ayrıca, bazı belediye başkanlarının kendi girişimleriyle katılmak istediklerini ifade etti.

Siyaset kulisleri, AK Parti saflarına katılması beklenen yeni isimler ve büyükşehir belediye başkanlarına yönelik olası transferlerle çalkalanıyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Medya Kritik programında gündeme dair kulis bilgilerini paylaşarak sürecin kapsamını gözler önüne serdi.

Atik’in aktardığı bilgilere göre, AK Parti yalnızca milletvekilleriyle değil, stratejik öneme sahip büyükşehir belediyeleriyle de temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerin merkezinde Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa gibi büyükşehirler ile Kocaeli’nin merkez ilçesi İzmit öne çıkıyor.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI DA VAR"

Programda sürecin hâlâ devam ettiğine işaret eden Atik, katılım ve transfer sürecinin yalnızca milletvekilleriyle sınırlı olmadığını vurguladı:

“Transfer işi devam edecek. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Transfer sürecinin yeni rozetler takılacak yani AK Parti grubunda muhtemelen. Sadece milletvekilleriyle de sınırlı değil. Yani Büyükşehir Belediye Başkanları da var AK Parti’nin görüştüğü.”

BELEDİYELERİ TEK TEK SAYDI

Belediye başkanlarının geçiş süreciyle ilgili olarak somut isimlerden ziyade sürecin işleyişine odaklanılması gerektiğini belirten Atik, görüşmelerin hâlihazırda sürdüğünü ve bazı belediyelerle ilgili operasyonların devam ettiğini aktardı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey

“Afyon Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi... İzmit’le de olabilir. Şu an geçen yok. Balıkesir belediyesinde de operasyon oldu. Bu süreçler öyle hemen olmuyor. Görüşmelerin devam ettiği, daha önce de adları duyulmuştu bunların zaten. Afyonkarahisar, Balıkesir, İzmit, Bursa gibi büyükşehir belediye başkanlarını ve daha İzmit ilçe ama yani... Bunların ilçeleriyle beraber farklı çok sayıda belediye başkanıyla... İzmit merkezinde onların da temasları devam ediyor ama bu şu değil yani; görüşmeler var. Kendileri gelmek istiyor bazıları belediye başkanlarının. Bazılarına AK Parti davette bulunuyor. Ama bu iş o kadar hızlı olmuyor.”

Süreç sadece dış görüşmelerle sınırlı kalmıyor; parti içi dengeler ve itirazlar da transferlerin gidişatını etkiliyor. Atik, bu noktaya da dikkat çekti:

Afyon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burcu Köksal

“AK Parti’nin içinde de direnç noktaları var. Bazen itirazlar oluyor. Bazen bu işler biraz uzuyor vesaire ama yani bu isimlerden nazaret söylüyorum. İlla bunlar geçecek diye söylemiyorum. İlerleyen dönemde bu görüşmeler sürüyor. Yeni transferleri göreceğiz.”

AK Partide kritik transfer hamlesi: Bu defa masada büyükşehirler var! Bursa, Afyonkarahisar, Balıkesir...

ÇOK KONUŞULACAK 'İSTANBUL' KULİSİ

Programın sonunda İstanbul’a dair gelen soru üzerine ise Atik, olasılıkların tamamen göz ardı edilemeyeceğini vurgulayarak kulis bilgisinin kaynağına dikkat çekti:

“İstanbul’da bir ilçe olabilir mi?” sorusuna, “Olabilir. Ya ben bir de bunları şeyden duyuyorum yani AK Parti’den değil. Cumhuriyet Halk Partisi’nden duyduğum bilgiler bunlar yani. CHP’nin kendi içinde.” cevabını verdi.

