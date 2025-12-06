Geçtiğimiz aylarda AK Parti'ye geçeceği iddialarını yalanlayan CHP'li CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Togg satın aldı. Hesabından paylaşım yapan Köksal, "Türk mühendislerine duyduğumuz güvenle TOGG T10X marka aracımızı teslim aldık" dedi.

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yerli ve milli otomobilimiz Togg satın aldı.

Köksal, açıklamasında "Atatürk Milliyetçisiyim. Atatürk Milliyetçiliği yerli üretimi destekleyip ülkesini çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalışmayı hedefler. Türkiye Cumhuriyetimizin üretimi olan TOGG gibi birçok marka aracımızın üretilmesi dileğiyle, Türk mühendislerine duyduğumuz güvenle TOGG T10X marka aracımızı teslim aldık." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara geçtiğimiz aylarda cevap veren Köksal, CHP içindeki kavgayı bir kez daha gözler önüne sermişti. Köksal, “Parti içinde beni istemeyenlere inat, hiçbir yere gitmiyorum. Yıllardır iftiraları çürüte çürüte, yalanları yıka yıka mücadeleme devam ediyorum. 37. Kurultay’dan beri huzurlu bir günüm olmadı. Yemediğim hakaret kalmadı. Dışarıdan saldıranları anlarım siyasette ama ömrümü verdiğim partimden gelenlere ne diyeceğim?” demişti.

