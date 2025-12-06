MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika Töreni'nde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine değinen MHP lideri Bahçeli, "PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları makul ve muayyendir. Süreci çarpıtmanın hiçbir mana ve ehemmiyeti yoktur." dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sadece gözümüzle gördüklerimize inansaydık ne ilimden, ne imandan ve inançtan bahsedebilirdik.

İnsan gün geçtikçe yiyip içine, gelişigüzel sürüklenen, ahlak ve adalet mahrumiyetiyle yanıp kavrulan, sosyal medyanın zehriyle zombiye dönen, her fırsatta birbirini boğazlayan bir varlık haline gelmektedir. Asıl felaket bu değil midir?

Bahis iddialarıyla Türk futboluna gölge düşürenlerin, sermaye piyasalarında milleti dolandıranların neden olduğu ahlaki krizi hepimizin üzerine kafa yorması gereken bir konu değil midir? Belediyeleri kasıp kavuran rüşvet, yolsuzluk iddiaları yoğun bir ahlak krizi değil midir? Yüzyılın yolsuzluğu olarak tanımladığımız İBB soygunu milli hafızaya mıh gibi yerleşen bir ahlak krizi değil midir? Yeni nesil çetelerin etrafa korku salması, çocuk yaşta tetikçilerin sahaya sürülmesi, uyuşturucu kullanma yaşının düşmesi bir ahlak krizi değil midir? Büyükçekmece Adliyesi emanetindeki altınları çalıp yurt dışına kaçmak bir ahlak krizi değil midir?

Gözleri çakmak çakmak parlasa da hiçbir şeyi göremeyen, çocukları suça sürükleyen asıl ve esas kaynakları ortadan kaldırmalıyız. Yoksul evlerde milyonlarca çocuğun sinirli, hırçın yetiştiği bir ülkedeyiz. Ben geleceğe o evlerden bakmaya çalışıyorum. Sonuna kadar da bakacağız. O çocuklarımızın ellerinden MHP ve Cumhur İttifakı olarak tutmanın azim ve kararlılığındayız. Dik baş, tok karınla mutlu ve huzurlu yarınları mutlaka sağlayacağız.

Dünyada var olan pek çok sorunun altında insanın kendini bilme hususundaki yetersizliği yatmaktadır. İrfan sahibi olmak, kendini bilmek, iç medeniyet alemini kucaklamak demektir. Bunun basamakları da akıldır, ahlaktır, adalettir.

Beraber ağlamazsın, sonra kör dersin. Bu işsizlikten insanlık hem iğrensin, hem de ürpersin. Biz beraber ağladığımız kadar, beraber güleceğiz. Ortak ahlakla birbirimizin yurdu, umudu, ufku olacağız.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Göz kamaştıran gelişmelerin muhatabı olmanın kıyısındayız. Dedikodulara kapılmadan, cesaretle yolumuzda ilerliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefini akıl, ahlak ve adaletle okuyoruz. Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4 Aralık'ta 19'uncu toplantısını yapmıştır. PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları makul ve muayyendir. Süreci çarpıtmanın hiçbir mana ve ehemmiyeti yoktur. Fiili silahların yanında zihinsel silahların da terk edilmesi gerekiyor.

Cizre provokasyonu bizi yıldıramayacaktır. Bozkurtluğumuza gelince elbette bozkurtum öyle de göçüp gideceğim. Barış kuşunun ikinci kanadı inşallah takılacak ve uçuşunu herkes görecektir. İş birliğinden yanayız. Konuşma ile anlaşmayla, sağduyu ile açığı aramakla değil kapatmakla uğraşmalıyız. Son yüzyıl içinde yakaladığımız tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız. Kürt kardeşlerimizin alayını hasretle muhabbetle hürmetle kucaklıyoruz.

