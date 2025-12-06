İstanbul’da meydana gelen olayda, iddiaya göre Erdal Gobul’un ev satışını gerçekleştiren emlakçı, ödenmediğini ileri sürdüğü 10 bin liralık komisyon nedeniyle Gobul’un 21 yaşındaki oğlu Furkan Gobul’u çalıştığı markette silahla başından vurdu. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bağcılar'da, emlak satışından kaynaklı komisyon konusunda ailesiyle arasında husumet bulunduğu belirlenen şüpheli tarafından çalıştığı markette silahla vurulan Furkan Gobul, hastanede hayatını kaybetti.

KASADA ÇALIŞIRKEN BAŞINDAN VURULDU

Polis ekipleri, 3 Aralık'ta, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir markette silahla vurulan kişinin ağır yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Ailesine ait markette kasada çalışırken silahla başından vurulduğu belirlenen Furkan Gobul (21), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Furkan Gobul

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Gobul, bugün hayatını kaybetti.

MÜŞTERİ GİBİ GELMİŞ, SİLAHLA ATEŞ ETMİŞ

Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, bir kişinin müşteri gibi davranarak markette bir süre dolaştığını, ardından kasaya yaklaştığını, işlem yapan bir müşterinin arkasına geçip, silahıyla Furkan Gobul’a ateş ettiğini tespit etti.

10 BİN LİRALIK KOMİSYON TARTIŞMASI

Araştırmayı derinleştiren polis ekipleri, Gobul ailesinin, kendilerine ait evin satılması sırasında aracı olan emlakçıyla 10 bin lira komisyon bedeli konusunda anlaşmazlık yaşadığını tespit etti.

Emlakçının, satış işlemi sonrası hak ettiğini iddia ettiği 10 bin liralık komisyonun ödenmediğini ileri sürerek baba Erdal Gobul’la iletişime geçtiği belirtildi. Ancak ailenin büyük oğlu Mustafa Gobul, söz konusu komisyonu daha önce ödediğini ifade etti.

Polis ekiplerinin olayın ardından kaçan emlakçıyı arama çalışmaları ise sürüyor. Marketteki silahlı saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

